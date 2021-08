Elyon: Sichert euch jetzt Gratis-Keys für das MMORPG

Holt euch für das MMORPG Elyon einen Gratis-Key.

Mit Elyon könnt ihr ein spannendes MMORPG erleben, in dem Fantasy- und Steampunk-Elemente eine einzigartige Welt schaffen. Holt euch jetzt Gratis-Zugänge zur Closed Beta des Spiels.

Publisher Kakao Games bringt mit Elyon ein actionreiches MMORPG, in dem ihr in einer fantastischen Welt bestehen und euch einem von zwei souveränen Reichen, Vulpin oder Ontari, anschließen müsst. Dann könnt ihr in gewaltigen Schlachten mit anderen Spielern um das Portal Elyon kämpfen, das Zugang zum Paradies verspricht. Wenn ihr das Spiel gerne ausprobieren wollt, findet ihr hier kostenlose Keys für die Closed Beta.

Elyon: Kämpft um das Portal zum Paradies

Damit ihr wisst, was euch in der Fantasy-Steampunk-Welt erwartet, könnt ihr vom 18. bis zum 23. August an der Closed Beta des Spiels teilnehmen. Kakao Games verschenkt dafür Keys, mit denen ihr völlig kostenlos während der nächsten Tage in die Action eintauchen könnt. Das MMORPG wird euch Möglichkeiten bieten, zwischen Vulpin und Ontari zu wählen, eure Fähigkeiten aufzuleveln und eigene Ausrüstungsgegenstände herzustellen, bevor ihr euch in die Schlacht um Elyon stürzt.

Schaut euch hier den Media Showcase Trailer zu Elyon an:

Gratis-Keys für die Closed Beta

Das Spiel wird voraussichtlich am 29. September 2021 erscheinen. Dank der Closed Beta habt ihr aber jetzt schon die Möglichkeit, das Abenteuer ganz genau auf seine Stärken zu testen. Die Gratis-Zugänge dafür sind entweder über die Website des Publishers oder als Steam-Keys einlösbar.

Wenn ihr euch einen der Keys schnappen möchtet, bitten wir darum, euch entweder auf der offiziellen Website von Kakao Games zu registrieren oder Elyon auf Steam zu eurer Wishlist hinzuzufügen. Somit könnt ihr den Publisher in seiner Arbeit unterstützen.

Um die Keys abrufen zu können, müsst ihr außerdem bei spieletipps als User registriert sein. Klickt auf den folgenden Link, um euren Gratis-Key zu sichern:

Mit eurem Gratis-Zugang könnt ihr jetzt schon die spektakulären Kämpfe zwischen Vulpin und Ontari miterleben und euch dabei mit vielen anderen Spielern online messen. Wir wünschen euch bei der Closed Beta von Elyon viel Erfolg und natürlich viel Spaß beim Zocken!