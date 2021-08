Zelda: Breath of the Wild – Gestrichenes Feature nach 4 Jahren wieder aufgetaucht

Dank einem Fan ist ein gestrichenes Feature aus Zelda: Breath of the Wild wieder aufgetaucht. Bildquelle: Waikuteru

Das riesige Hyrule in The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist eigentlich schon gefährlich genug. Ein Spieler hat jetzt jedoch ein vergessenes Feature entdeckt, das Links Abenteuer noch schwerer gemacht hätte.

Welches Feature wurde aus Zelda: Breath of the Wild gestrichen?

In einer früheren Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild musste sich Link nicht nur mit Bokblins und verschiedenen Ganons auseinandersetzen. Auch die Umwelt war deutlich gefährlicher. Der YouTuber Waikuteru hat es jetzt geschafft das gestrichenes Feature zurückzubringen: Giftiges Wasser!

Die lila Brühe wurde im Spiel zwar nicht verwendet, aber funktioniert jetzt trotzdem einwandfrei. Sowohl Link als auch seine Widersacher erleiden regelmäßig Schaden, sobald sie das Wasser betreten. Allerdings zeigen sich Gegner und NPCs völlig unbeeindruckt von der Bedrohung und laufen einfach in ihr Verderben.

Zelda-Fan flutet ganz Hyrule mit Gift

Um das neue Feature besser zur Schau stellen zu können, wurde Hyrule einfach kurzerhand von Waikuteru geflutet. In der neuen Welt aus giftigem Nass sind die meisten Gegner sofort Geschichte. Größere Feinde wie Wächter und ein Hinox planschen aber weiterhin durch den weiten Ozean. Um nicht selbst unterzugehen, kann der YouTuber das Gift jedoch einfach mit einem Floß befahren.

Auch neben dem giftigen Wasser ist Waikuteru ein echter Zelda-Experte. So hat er Zelda: Breath of the Wild beispielsweise einen ersten richtigen Dungeon gegeben.

