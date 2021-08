Nach 23 Jahren: Streamerin findet versehentlich geheimen Trick in PS1-Klassiker

Eine Streamerin hat einen geheimen Glitch in Metal Gear Solid entdeckt. (Bildquelle: Bibigon, Getty Images / AaronAmat, Getty Images)

Metal Gear Solid zählt zu den absoluten Klassikern der PS1-Ära. Auch 23 Jahre später hält das Spiel immer noch Geheimnisse bereit: Eine Streamerin hat jetzt aus Zufall einen Glitch entdeckt, der die Speedrunner-Community in Begeisterung versetzt hat.

Streamerin Boba hat bei einer "Metal Gear Solid"-Session auf Twitch einen Glitch gefunden, der zuvor 23 Jahre lang verborgen geblieben war. Der Glitch, der mittlerweile bereits von anderen Spielern nachgeahmt worden ist, pulverisiert vorherige Speedrun-Rekorde für den PS1-Klassiker.

Metal Gear Solid: Glitch rettet Streamerin

Das Video, in dem Boba den Glitch entdeckt, hat in kürzester Zeit hohe Wellen geschlagen. Die Streamerin findet sich darin von zwei Gegnern in die Enge gedrängt und steht verloren mit dem Rücken an einer Tür, die sich nicht öffnen lässt. Für einen Moment sieht es nach Game Over für die Streamerin aus, doch dann wird sie von einem der bewaffneten Wachmänner durch die Tür geschossen – und findet sich lebendig in einem anderen Abschnitt des Spiels wieder.

Schaut euch hier den Trick im Video an:

last night i broke metal gear

get rekt speedrunners pic.twitter.com/6tqhBvP5LA — 🌙 boba 🖤 (@boba_witch) August 15, 2021

Durch diesen Trick kann ein Teil von Metal Gear Solid einfach übersprungen werden und geübte Speedrunner bis zu 2:30 Minuten beim Durchzocken sparen – wenn sie sich an der richtigen Stelle einfach durch die Tür schießen lassen.

Twitch-Streamerin findet Speedrun-Trick per Zufall

Die Speedrunner-Community hat dementsprechend euphorisch auf die Glitch-Entdeckung reagiert und direkt einen neuen Rekord für das mittlerweile 23 Jahre alte Spiel aufgestellt. Die Speedrunner haben zudem die Entdeckerin gewürdigt, indem sie das neue Manöver den Boba Skip nennen. (Quelle: Gamesradar)

Ob sich ein ähnlicher Trick möglicherweise auch an anderen Orten im Spiel durchführen lässt, konnte noch nicht nachgewiesen werden. Die Speedrunner werden die Türen in Metal Gear Solid nun wohl aber noch einmal einigen gewissenhaften Tests unterziehen.