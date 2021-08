Purer Zufall: Beliebter RPG-Klassiker wäre fast ein anderes Spiel geworden

Ein sehr beliebtes Rollenspiel hätte eigentlich ganz anders aussehen sollen (Bild: Getty Images / airdone, Oleksandr Kravchuk).

Die Dragon-Age-Reihe ist bis heute ein würdiger Vertreter des RPG-Genres. Allerdings hätte einiges anders kommen können – wäre da nicht ein Zufallsgenerator gewesen. Mehr als zehn Jahre nach dem Release von Dragon Age: Origins verraten die Entwickler ein skurriles Geheimnis.

Dragon Age ohne Drachen? Ein Namensgenerator brachte die Rettung

Dragon Age: Origins erschien im Jahr 2009 und war der Beginn einer ikonischen Rollenspiel-Reihe, die bis heute viele treue Fans zählt. Mittlerweile befindet sich bereits der vierte Teil in der Entwicklung, welcher allerdings noch etwas auf sich warten lässt. Aber das Erfolgsrezept der ikonischen RPG-Reihe war nicht von Anfang an geplant. So sollte Dragon Age: Origins ursprünglich ohne Drachen auskommen.

In einem Interview verrät der leitende Environmental Artist Ian Stubbington, dass das Spiel trotz fortgeschrittener Entwicklungszeit immer noch keinen Namen hatte. Innerhalb des Entwicklerteams lief das Projekt unter dem Arbeitstitel Chronicles. Da dieser allerdings niemandem so richtig gefiel, wurde ein Programmierer damit beauftragt, einen Namensgenerator zu basteln.

Das Programm wurde dann mit diversen Fantasy-Wörtern gefüttert und spuckte schließlich den Namen Dragon Age aus. Das verursachte allerdings ein weiteres Problem. Die Handlung von Dragon Age (oder Chronicles) sah eigentlich vor, dass das Zeitalter der Drachen bereits vorbei und sämtliche Ungeheuer ausgerottet waren. Da der Name Dragon Age allerdings die Präsenz von Drachen im Spiel suggeriert, wurden diese nachträglich eingefügt.

„All das, damit der Name des Spiels sehr durchdacht und mit dem Rest verbunden erscheint, obwohl in diesem Fall der Schwanz mit dem Hund wedelt. Es hört sich vielleicht so an, als wäre ich darüber unglücklich gewesen – das war ich auch eine Zeit lang, aber am Ende habe ich mich an die Idee gewöhnt. Es hat auch verdammt viel Spaß gemacht, gegen Drachen zu kämpfen.“

Das meint David Gaider, Hauptautor des Spiels. Sogar der Erzdämon, der bereits über einen längeren Zeitraum im Spiel integriert worden war, wurde kurzerhand zum Drachen gemacht. Viele Spieler feierten Dragon Age: Origins letztendlich für das Setting. So wurde die Reihe zu einem wichtigen Vertreter des RPG-Genres. Der Aufwand des Entwicklerteams hat sich also gelohnt. (Quelle: TheGamer)

Über zehn Jahre nach dem Release verrät das Entwicklerteam von Dragon Age: Origins ein skurriles Geheimnis. Dass ein Namensgenerator tatsächlich ausschlaggebend für die ganze Handlung eines RPGs sein kann, hätte wohl niemand vermutet. Im Fall von Dragon Age scheint sich das allerdings gelohnt zu haben. Viele Fans halten der Reihe bis heute die Treue.