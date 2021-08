Pokémon-Legenden: Arceus zeigt erstes Gameplay im Zelda-Stil

Pokémon-Legenden: Arceus glänzt mit neuen Bildern. (Bild: Nintendo)

Neue Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus sowie Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle enthüllen neue Informationen zu den heiß erwarteten Spielen. Auch andere Games rund um die niedlichen Taschenmonster haben ein paar Neuigkeiten zu verkünden.

Pokémon-Legenden: Arceus geht seinen eigenen Weg

Pokémon-Fans aufgepasst: Endlich ist mehr zum Poké-Spinoff Pokémon-Legenden: Arceus und den Sinnoh-Remakes bekannt. In der neuesten Pokémon Presents hatte The Pokémon Company nämlich wieder ein paar nette Überraschungen für euch in petto, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Was ist neu in Pokémon-Legenden: Arceus?

Bisher war über das Spinoff lediglich bekannt, dass es in einem feudalen Sinnoh spielen und sich das Genre vom rein rundenbasierten RPG zu einem Action-RPG weiterentwickeln soll. Ein neuer Trailer gibt nun tiefere Einblicke in das neue Abenteuer, das voraussichtlich am 28. Januar 2022 auf der Nintendo Switch erscheint.

Den schicken, neuen Trailer könnt ihr euch direkt hier ansehen:

In der Hisui-Region erkundet ihr verschiedene Ökosysteme samt ihrer dort beheimateten Pokémon.

Eure Aufgabe ist es, den ersten Pokédex zu füllen. Hierfür schließt ihr euch der „Galaktik-Expedition“ an und erforscht Pokémon. Um die Informationen im Pokédex zu füllen, reicht es nicht bloß die Monster zu fangen – Ihr müsst auch gegen sie kämpfen und sie genau beobachten.

Pirscht euch in der offenen Welt an wilde Pokémon heran, schmeißt Pokébälle auf sie oder bekämpft sie erst, um sie anschließend fangen zu können. Manche Pokémon greifen auch euch zuerst an.

Entdeckt neue Pokémon wie Damythir und Hisui-Formen bereits bekannter Pokémon, wie Fukano. Reitet und schwimmt auf bestimmten Pokémon durch die Meere – oder gleitet mit ihnen durch die Welt, wie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Das Kampfsystem unterscheidet sich auch in direkten Pokémon-Kämpfen von dem der Hauptreihe. (Geschwindigkeit und Härte eurer Attacken können bestimmt werden und fügen dem Kampf mehr Komplexität hinzu.)

Pokémon-Legenden: Arceus [Nintendo Switch]

Sinnoh-Remakes glänzen mit netten Ergänzungen

Auch Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle hat einen neuen Trailer spendiert bekommen. Darin zu sehen sind vor allem die schicken Ortschaften aus den alten Spielen sowie ein paar altbekannte Gesichter. Zurück sind außerdem Wettbewerbe, der Konnex-Club zum Kämpfen und Tauschen sowie die Geheimbasis.

Schaut euch hier den kleinen Trailer zu den Remakes an:

Was ist neu in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle?

In den Untergrundhöhlen gibt es nun Pokémon-Unterschlüpfe. Welche Pokémon dort zu finden sind, hängt von den Statuen ab, die ihr in eure Geheimbasis stellt.

Im Laufe des Spiels könnt ihr Sticker sammeln, mit denen ihr eure Pokébälle verzieren könnt. Diese haben unterschiedliche Funktionen: Wenn euer Pokémon im Kampf aus dem Ball springt, fliegt Konfetti, Blüten, oder sonstiges.

Passt das Aussehen eures Charakters mit verschiedenen Outfits an.

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle erscheinen vorraussichtlich am 19. November 2021.

Pokémon Strahlender Diamant - [Nintendo Switch]

Was wurde außerdem angekündigt?

Neben den neuen Informationen zu den genannten heiß erwarteten Spielen, gab es noch weitere Leckerbissen für Fans. So sollen bald die ersten Pokémon der Galar-Region in Pokémon GO erscheinen. Die legendären Monster aus Pokémon Schwert & Schild sollen in Fünf-Sterne-Raids anzutreffen sein.

Spieler/innen von Pokémon Unite können sich außerdem auf Mamutel und Feelinara freuen, die als nächste Kämpfer angekündigt wurden. Und Pokémon Café Remix mischt das kostenlose Barista-Spinoff mit neuen Puzzeln auf.

Pokémon-Fans haben ein paar interessante Monate vor sich. Die Sinnoh-Remakes erscheinen bereits in knapp drei Monaten und das andersartige Pokémon-Legenden: Arceus dann voraussichtlich bereits im Januar. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?