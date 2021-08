Pokémon-Legenden: Arceus – Fans haben einen großen Kritikpunkt

Achtet bitte mehr auf Pixel Density, Auflösungen sind all over the place.

Entfernt die Lichtreflektion einfach komplett, das ist pottenhässlich.

Ich bin wirklich nicht gut mit Farben aber weiß, dass Braunlila und Matschgrün keine gute Farbkombi ist.

Und wtf ist mit dem Wasser?? pic.twitter.com/BamaUjhZXu