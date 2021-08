Diablo 2 Resurrected: Offene Beta startet heute, so nehmt ihr kostenlos teil

Dank der offenen Beta könnt ihr Diablo 2: Resurrected das ganze Wochenede kostenlos ausprobieren.

Das Remaster Diablo 2: Resurrected erscheint zwar erst Ende September, ihr könnt aber bereits diesed Wochenende für kurze Zeit auf Monsterjagd gehen. Wir haben alle Infos zu offenen Beta für euch zusammengefasst.

Vom 20. bis 23. August findet das Open-Beta-Wochenende statt. Der Startschuss fällt um 19:00 Uhr. Zur Teilnahme müsst ihr euch lediglich den offiziellen Launcher des Battle.net herunterladen. Den Preload könnt ihr ab sofort starten.

Vorbesteller konnten bereits am vergangenen Wochenende einen Blick ins überarbeitete Sanktuario werfen, jetzt öffnen sich die Höllentore jedoch kostenlos für alle. Die genauen Details der Beta-Phase, in der die Multiplayer-Features des Spiels getestet werden sollen, gab Blizzard in einem offiziellen Blogpost bekannt. (Quelle: Blizzard).

Offene Beta von Diablo 2 Resurrected: Umfang, Startzeit, Plattformen

Sowohl im Early Access Wochenende als auch der offenen Beta könnt ihr fünf der sieben Klassen spielen: Zauberin, Barbar, Amazone, Paladin und Druide. Der Totenbeschwörer sowie die Assasssinin stehen hingegen erst mit der Vollversion am 23. September zur Verfügung.

Das gleiche gilt für die letzten drei Akte des Spiels. So könnt ihr in der Beta lediglich die ersten beiden Akte des Spiels erkunden, euer Abenteuer endet also nach dem Kampf gegen Duriel.

Deutlich mehr Freiheit habt ihr hingegen bei der Wahl eurer Plattform. An beiden Vorabwochenenden könnt ihr sowohl auf dem PC, der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Xbox One spielen. Ende September erscheint das Spiel außerdem für die Nintendo Switch, die Beta ist auf der Hybrid-Konsole allerdings nicht spielbar.