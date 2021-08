10 Jahre Skyrim: Noch eine weitere Edition mit neuen Inhalten angekündigt

Skyrim hat bald Geburtstag und Bethesda schenkt dem Spiel eine neue Edition. Bildquelle: Getty Images/ RuthBlack/radenmas

Bethesda ist mit The Elder Scrolls 5: Skyrim scheinbar noch nicht fertig. Zum zehnten Geburtstag des Rollenspiels veröffentlicht der Publisher darum noch eine weitere Edition, die einige nette Bonus-Inhalte mit sich bringt.

Was steckt in der neuen Skyrim-Edition?

Mit der Anniversary Edition für The Elder Scrolls 5: Skyrim feiert der Publisher Bethesda den zehnten Geburtstag seines preisgekrönten Rollenspiel-Goldesels. Die neue Edition soll am 11. November 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.

Neben den drei Erweiterungen Dawnguard, Dragonborn und Hearthfire enthält die Edition auch 500 Creation-Club-Elemente, die teils von Bethesda selbst und teils von der Community erstellt wurden. Darunter fallen neue Quests, Dungeons, Bosse und Waffen. Zusätzlich werdet ihr auch in den Flüssen und Seen Himmelsrands fischen können. Mit der Anniversary Edition kommt Bethesda einen Schritt näher an die Very Special Edition, über die sich der Publisher vor drei Jahren noch lustig machte.

Kostenlose Inhalte für langjährige Fans

Langjährige Skyrim-Fans erhalten die Anniversary Edition allerdings nicht kostenlos. Sie gehen aber auch nicht komplett leer aus. Besitzer der Skyrim Special Edition auf allen Plattformen erhalten drei Creation-Club-Elemente kostenlos: Das Fisch-Update, einen Survival-Modus und eine neue Quest. PS5- und Xbox Series X/S-Spieler können ihre Special Edition außerdem kostenlos auf eine verbesserte Version für die Next-Gen-Konsolen upgraden.

Wer die Special Edition bereits besitzt, soll darüber hinaus die Möglichkeit bekommen, ein Upgrade auf die Anniversary Edition zu kaufen. Bethesda hat hierbei jedoch noch keinen Preis bekanntgegeben.

