Die Releases der Kalenderwoche 34 zeichnen sich durch hochkarätige Forsetzungen aus.

Die Fortsetzung eines skurilen Jump'n'Run-Klassikers steht in dieser Release-Woche an. Darüber hinaus dürfen sich Koop- und Actionfreunde über Nachschub freuen.

King's Bounty 2 | 24. August

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Rundenbasierte Strategiekämpfe mit Rollenspiel verbinden: Dafür stand einst die "Heroes of Might & Magic"-Reihe, die jedoch in den letzten Jahren nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. King's Bounty 2 will nun wie der Vorgänger genau in diese Genrelücke stoßen, aber setzt noch einmal stärker auf die Rollenspielaspekte.

Aus der Third-Person-Perspektive reist ihr mit eurem Helden durch ein Fantasy-Reich, erledigt verschiedene Aufträge, sprecht mit unterschiedlichen Bewohnern und trefft Entscheidungen, die sich auf eure Beziehungen auswirken. Kämpfe selbst finden derweil serientypisch auf Hexfeldern statt und erwarten strategisch kluge Entscheidungen.

Während beim Vorgänger der Release nur für den PC stattgefunden hat, kommen beim Nachfolger nun auch die Konsolen in den Genuss. Allerdings vorerst nur die Nintendo Switch und die vorherige Konsolengeneration, sprich PlayStation 4 und Xbox One.

King's Bounty II Day One Edition (Playstation 4)

Aliens: Fireteam | 24. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Das Spielprinzip von Left 4 Dead oder World War Z kombiniert mit der Aliens-Franchise und fertig ist Aliens: Fireteam. In dem Koop-Survival-Shooter spielt ihr zusammen mit drei Freunden in einem namensgebenden Feuerteam und müsst euch gegen unzählige Alien-Angreifer wehren. Dafür greift ihr auf ein umfangreiches und individualisierbares Waffenarsenal sowie auf eine von insgesamt fünf verschiedenen Klassen zurück.

Diese verfügen über jeweils eigene Spezialfähigkeiten und Charaktereigenschaften. Zur Auswahl stehen Schütze, Abrissexperte, Techniker, Arzt und Aufklärer, die sich zusammen durch die vier Kampagnen schlagen. Die Geschichte spielt dabei rund 23 Jahre nach der originalen Alien-Filmtrilogie.

Obwohl Aliens: Fireteam zum Release für alle Konsolen außer für die Nintendo Switch erscheint, wird es zu Beginn keine Crossplay-Unterstützung geben. Möglicherweise könnte eine Umsetzung aber zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Aliens: Fireteam Elite (Playstation 4)

Psychonauts 2 | 25. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X/S

Über 15 Jahre nach dem ersten Teil geht es für Raz in Psychonauts endlich weiter. In Psychonauts 2 hat die namensgebende Spionage-Organisation mehrere Problemstellen: Der Anführer befindet sich im Koma und innerhalb der Führungsriege gibt es einen potenziellen Verräter. Als wäre das noch nicht genug, soll außerdem noch die Bösewichtin Maligula wiederbelebt werden.

Für Raz gibt es also in Psychonauts 2 jede Menge zu tun. Dafür muss der sympathische Held erneut eine fantasievolle Reise antreten, die ihn querbeet durch obskure Level schickt. So landet ihr im Laufe des Spiels zum Beispiel auch im Gehirn von Dr. Caligosto Loboto und müsst dessen Gedanken erkunden.

Psychonauts 2 zeigt sich bereits im Trailer so abgedreht wie sein Vorgänger:

Da der Entwickler Double Fine Studios mittlerweile zu Microsoft gehört, gibt es Psychonauts 2 zum Release für PC und Xbox-Konsolen direkt im Xbox Game Pass. Aber auch auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 kann das 3D-Jump'n'Run erworben werden.

Psychonauts 2: Standard | Xbox & Windows 10 - Download Code

No More Heroes 3 | 27. August

Switch

Zum wiederholten Male darf Protagonist Travis Touchdown in No More Heroes 3 zum Laserkatana greifen und dieses Mal die Welt vor außerirdischen Invasoren retten. Der Oberbösewicht Jess-Baptiste VI, genannt Prinz FU, hat eine Galaktische Superhelden-Rangliste erstellt, in der ausgerechnet Travis nicht wirklich auftaucht. Das lässt dieser natürlich nicht auf sich sitzen und fordert nach und nach die vorderen Plätze heraus.

Dafür gilt es sich durch Alienfeinde zu schlagen, Bosskämpfe zu überstehen und an Minispielen teilzunehmen. Letztere findet ihr zuhauf in der offenen Welt, die euch mit Nebenaufträgen füttert und unter anderem neue Outfits bereitstellt.

Auch im dritten No More Heroes 3 ist Travis Touchdown wieder mittendrin statt nur dabei:

Wie bereits bei Travis Strikes Again: No More Heroes findet auch der Release von No More Heroes 3 zu Beginn exklusiv auf der Nintendo Switch statt. Möglich jedoch, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch Portierungen auf andere Plattformen folgen.

No More Heroes 3 [Nintendo Switch]

Auf der Switch die Welt retten, gegen unzählige Aliens kämpfen, strategisch kluge Entscheidungen treffen oder eine der abgedrehtesten Spielewelten des Jahres erleben: In dieser Woche gibt es nicht viele Releases, aber durchaus die eine oder andere hochkarätige Fortsetzung.