Ein YouTuber hat innerhalb einer Woche ein Remake für The Simpsons: Hit & Run auf die Beine gestellt. (Bild: YouTube – reubs / Getty Images – Damir Khabirov)

The Simpsons: Hit & Run war zu PS2-Zeiten für viele Kinder die perfekte GTA-Alternative. Nun hat es sich ein YouTuber zur Aufgabe gemacht, den Klassiker in neuer Grafikpracht erstrahlen zu lassen. Das Ergebnis spricht für sich.

The Simpsons: Hit & Run – Fan baut sich sein eigenes Remake

Viele bekannte Spiele wurden in den vergangenen Jahren in Form eines Remasters oder Remake neu aufgelegt – Diablo 2 Ressurected, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD oder Resident Evil 3 gehören zu den jünsten Beispielen. In naher Zukunft soll sogar die alte GTA-Trilogie ein Facelifting spendiert bekommen.

Einem ganz besonderes Spiel der PS2-Ära wurde dieses Privileg jedoch noch nicht zuteil: The Simpsons: Hit & Run.

Das Spielmechanik des Action-Games aus dem Jahre 2003 erinnert in einigen Zügen der Grand-Theft-Auto-Reihe und dürfte genau deswegen bei vielen Spielern noch als „das Simpson-GTA“ abgespeichert sein.

Der YouTuber reubs, der ebenfalls ein großer Fan des PS2-Klassikers ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Spiel ein kleines Remake zu spendieren. Wie er das angestellt hat – und wie das Ergebnis aussieht – könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Remake in einer Woche? So hat es der Fan geschafft

Lediglich eine Woche hat der YouTuber gebraucht, um sein Projekt umzusetzen. Dafür musste er jedoch einige Hürden bewältigen.

Schon beim Importieren der Spielkarte suchte reubs lange nach dem passenden Tool. Nachdem die Dateien endlich ihren Weg in die Unreal Engine 5 gefunden hatten, stand er jedoch vor dem nächsten Problem: Die miserable Qualität der Texturen.

Der Großteil der Grafiken konnte durch KI-Upscaling-Programme automatisch verbessert werden, bei ein paar Dateien musste repubs jedoch per Hand via Photoshop nachbessern. Raytracing aktivierte er anschließend über eine simple Checkbox, was die Beleuchtung des Spiels auf einen Schlag verbesserte.

Und so hangelte sich der YouTuber von Problem zu Problem, bis am Ende das fertige Ergebnis stand: Die erste Mission des Hauptspiels ist komplett spielbar.

Sogar Joe McGinn, der Lead Designer des Original-Spiels, meldete sich in den YouTube-Kommentaren zu Wort und gratulierte reubs zu seiner phänomenalen Arbeit:

„Erstaunlich, was du erreicht hast! Es gibt wirklich einen Vorgeschmack darauf, wie ein modernes Remaster aussehen könnte. Beeindruckende Arbeit!“

Auf ein echtes Remake sollten Fans von The Simpsons: Hit & Run jedoch nicht hoffen. Wie McGinn in einem weiteren Kommentar erklärt, dürfte alleine die komplizierte Frage nach den Rechten am Spiel die Unternehmen von einer Neuauflage abhalten.