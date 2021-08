Star-Schauspieler musste The Elder Scrolls 4: Oblivion mit seinem Herd zerstören

James McAvoy musste sein Exemplar von The Elder Scrolls 4: Oblivion verbrennen. (Bildquelle: Deagreez, Getty Images)

The Elder Scrolls 4: Oblivion ist nicht nur ein brillantes RPG, sondern auch ein echter Zeitfresser. Diese Erfahrung musste auch X-Men-Star James McAvoy machen – und wusste sich nicht anders zu helfen, als das Spiel auf spektakuläre Art zu zerstören.

Schauspieler James McAvoy, unter anderem bekannt als Professor X aus den neueren X-Men-Filmen, hat in einem Interview mit Forbes über seine Gaming-Leidenschaft gesprochen. Dabei hat er auch eine sehr spezielle Erfahrung mit dem Rollenspiel-Hit, The Elder Scrolls 4: Oblivion, geteilt.

X-Men-Schauspieler musste The Elder Scrolls 4: Oblivion zerstören

McAvoy schildert in dem Interview, dass er 2006 so eingenommen vom Skyrim-Vorgänger gewesen sei, dass er sich auch während der Dreharbeiten zum Film Geliebte Jane nicht von dem Spiel losreißen konnte. Obwohl die Drehtage für ihn um 6 Uhr morgens begannen, sei er oft bis 4 Uhr nachts wachgeblieben, um zu zocken.

Als er während des Drehs sogar eines Abends von 20 Uhr bis kurz nach halb 6 Uhr morgens spielte, traf er die Entscheidung, sich von The Elder Scrolls 4: Oblivion loszusagen – und verbrannte die Disc für seine Xbox 360 kurzerhand auf seinem Herd. (Quelle: Forbes)

James McAvoy: Wieder an Videospielen interessiert

Nach seiner intensiven Erfahrung mit The Elder Scrolls 4: Oblivion habe sich McAvoy sogar für ganze zehn Jahre von Videospielen abgewendet. Doch mittlerweile spielt der Schauspieler nach eigener Aussage wieder FIFA mit seinem Sohn und Call of Duty: Warzone online mit einigen Freunden.

Auch in beruflicher Hinsicht ist McAvoy vor Kurzem wieder in die Gaming-Branche zurückgekehrt: Zusammen mit Star-Wars-Schauspielerin Daisy Ridley und Spider-Man-Bösewicht Willem Dafoe spricht er einen Charakter in dem brandneuen Thriller-Spiel 12 Minutes.

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer zu 12 Minutes an:

Auch wenn das absichtliche Verbrennen von TES: Oblivion auf den ersten Blick wie eine recht dramatische Reaktion scheint, kennen wohl viele Gamer das Gefühl, von einem Spiel völlig vereinnahmt zu sein. Wenn dies dann zu Konflikten mit Verpflichtungen und Verantwortungen im realen Leben führt, ist ein klares Lossagen vom Spiel manchmal einfach die einzige Lösung.