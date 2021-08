Die Sims 4: Fan baut wunderschönen Stardew-Valley-Hof nach

Die Sims 4 und Stardew Valley passen gut zusammen. Das beweist ein Fan. Bild: EA / ConcernedApe

Die Spiele Stardew Valley und Die Sims 4 passen im ersten Moment vielleicht nicht gut zusammen, doch ein engagierter Fan beider Spiele hat sie miteinander vereint und es sieht wunderschön aus.

Die Sims 4: Ein Add-on mit vielen Möglichkeiten

Die Sims-Reihe und Stardew Valley ziehen häufig ein ähnliches Publikum an, da beide Titel eine Lebenssimulation bieten. Ein engagiertere Spielerin hat ihre Farm jetzt in Die Sims 4 geholt und zeigt dort einen beeindruckenden Bau ihres Bauernhauses.

Benutzt hat sie dafür den kürzlich veröffentlichten DLC Die Sims 4: Cottage Living. Die Erweiterung führt eine Vielzahl von Baumaterialien, Dekorationen und Grundstücken ein, mit denen ihr einen rustikalen Lebensstil genießen könnt, der sich ausgesprochen gut für den Nachbau der bescheidenen Behausung aus Stardew Valley eignet.

Reddit-Nutzerin Mici_yeet teilte ihr Projekt auf der Social-Media-Seite und die meisten Leser scheinen die Neuinterpretationen und die Liebe zum Detail wahrlich zu schätzen.

Die Sims 4: Holt euch einen Teil in euer eigenes Spiel

Sollte euch die Arbeit von Mici_yeet gefallen, gibt es eine gute Nachricht. Unter ihrer Galerie-ID HousesByMici könnt ihr euch einen Teil dieses Projektes herunterladen, um die Gebäude näher zu erkunden oder sie in eurem Spiel einzubauen.

Obwohl das Gameplay der beiden Spiele völlig unterschiedlich ist, teilen beide Communitys eine gemeinsame Leidenschaft für die Erstellung eigener Inhalte, was dazu beiträgt, die Lebensdauer beider Spiele erheblich zu verlängern.

Stardew Valley ist für Smartphone, PC, PS4, Xbox One und die Switch erhältlich. Die Sims 4 ist auf PC, PS4 und Xbox One erschienen.

