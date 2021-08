Brandneue Thriller-Hoffnung enttäuscht Spieler auf ganzer Linie

Mystery-Fans sind zutiefst enttäuscht. (Annapurna Interactive, Getty Images / Motortion)

Mit 12 Minutes haben Thriller-Fans auf den nächsten Geniestreich in Sachen Mystery, Rätsel und Zeitschleifen gehofft – doch das anscheinend vergebens, wenn es nach einem großen Teil der Spieler und Spielerinnen geht. Was gibt es am Spiel auszusetzen?

Der folgende Artikel enthält leichte bis schwere Spoiler für 12 Minutes. Die Story-Spoiler werden markiert.

Was sind die größten Schwächen von 12 Minutes?

Das Adventure-Spiel 12 Minutes ist gerade erst vor wenigen Tagen erschienen und muss sich schon jetzt harter Kritik stellen. So werde, zum einen, die heiß erwartete Zeitschleifen-Mechanik schnell langweilig und anstrengend. Zum anderen, was noch viel schlimmer ist, kommt aber noch folgendes hinzu: Die Wendungen und das Ende sollen enorm klischeehaft und vorhersehbar sein – ein Armutszeugnis für einen Thriller.

Und dabei sahen erste Trailer so vielversprechend aus:

In einem Reddit-Thread zu ersten Bewertungen diskutieren Spielerinnen und Spieler über ihre eigenen Erfahrungen mit 12 Minutes. Hier wird, genauso wie in den besagten Tests, vor allem das repetetive Gameplay kritisiert.

Kreative Lösungsansätze seien für die Rätsel nicht gefragt. An den frustrierenden Stellen müsst ihr erst viel herumprobieren um voranzukommen, weil das Spiel recht linear aufgebaut ist. Das Nervige daran: Durch die Zeitschleife, müsst ihr immer und immer wieder von vorne beginnen, nur um etwas Neues auszuprobieren und dann mit Glück auf die richtige Lösung zu stoßen. Dialoge und gewalttätige Handlungen gegenüber anderen Spielfiguren müssen dafür ständig wiederholt werden.

Und das bringt uns schon zum zweiten Punkt: Plot Twists à la M. Night Shyamalan.

Ihr wollt euch nicht spoilern lassen und 12 Minutes selbst spielen? Dann könnte euch unsere Komplettlösung zum Spiel behilfich sein, falls ihr mal nicht weiterkommt.

SPOILER-Warnung: Ab hier geht es um Wendungen und das Ende vom Spiel

Immer mehr Spieler und Spielerinnen weisen auf die angeblich misslungenen Wendungen von 12 Minutes hin. Reddit-User finkling meint zum Beispiel, dass die erste Stunde enorm viel Spaß gemacht hat, die Geschichte dann aber schnell den Bach runter ging. So hatte er die Wendung, dass der Protagonist und seine Frau eigentlich Geschwister sind, schon lange kommen sehen.

Auch Videospiel-Redakteurinnen und -Redakteure melden sich mit ihren Erfahrungen enttäuscht zu Wort und küren das Ende von 12 Minutes zum schlechtesten Ende eines Videogames im Jahr 2021. (Quellen: Kotaku, engadget)

So werdet ihr immer wieder vom Spiel dazu genötigt eurer schwangeren Frau zum Beispiel Schlafmittel einzuflößen, sie töten zu lassen und den Polizisten zu foltern. Wie sich später jedoch herausstellt, findet das alles nur in der Fantasie des Protagonisten statt. Richtig, es war alles nur ein Traum – Was für ein einfallsreicher Plot Twist zum Ende.

Was viele daran noch schlimmer finden als die schon hundertfach dagewesene Auflösung sind die Grausamkeiten, die der Frau des Protagonisten sowie dem Antagonisten immer wieder angetan werden. Wie sich eben herausstellt, geschieht dies alles nicht um Leben zu retten, sondern lediglich als ein Mittel für den Protagonisten mit seinen Traumata fertig zu werden. Es sind also einfach nur Gewaltfantasien, die der Protagonist in seinen Träumen an seiner Partnerin (und Schwester) auslässt.

Meinung von Nathan Navrotzki