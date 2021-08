Neuer Koop-Shooter ist kurz nach Release schon ein PC-Hit

Ein Koop-Shooter auf Steam lässt euch schreckliche Monster bekämpfen. Bildquelle: Getty Images/ Khosrork

Ein neuer Koop-Survival-Shooter auf Steam erreicht kurz nach seinem Release bereits die Spitze der Topseller. Hier erfahrt ihr, was das neue Spiel im Alien-Universum zu bieten hat und wie es bei den Fans ankommt.

Neuer Star auf Steam ist ein Koop-Survival-Shooter

Während ihr euch in Alien: Isolation noch vor den mörderischen Xenomorphs verstecken musstet, gibt euch Aliens: Fireteam Elite jetzt Gewehre und Flammenwerfer in die Hand. Der Koop-Survival-Shooter von Cold Iron Studios ist zwar gerade erst erschienen, aber kann auf Steam bereits Erfolge feiern. Aktuell steht er an der Spitze der Topseller-Liste.

Aber worum geht es eigentlich in Aliens: Fireteam Elite? Ihr steuert euren Marine in der Third-Person-Perspektive und müsst euch in vier verschiedenen Kampagnen gegen die Xenomorph-Bedrohung wehren. Dafür stehen euch mehr als 30 Waffen und fünf Klassen mit verschiedenen Fähigkeiten zur Verfügung. Die Aliens haben jedoch ebenfalls Verstärkung mitgebracht. Die Steam-Produktseite verrät, dass sich euch elf verschiedene Xenomorphs und insgesamt 20 unterschiedliche Feinde entgegenstellen.

Schaut euch hier den Trailer zum Alien-Shooter an:

Was sagen die Spieler zu dem Alien-Shooter?

Auf Steam erhält Aliens: Fireteam Elite größtenteils gute Bewertungen. 79 Prozent der Nutzerrezensionen fallen aktuell positiv aus. Von vielen Usern wird der Shooter als "Left 4 Dead mit Xenomorphs" beschrieben. Auch die Klassen mit ihren unterschiedlichen Spielstilen werden gelobt.

Es gibt jedoch auch Kritik: So gebe es keine interessante Story, die Kamerasteuerung würde oft Probleme bereiten und das eigene Field of View könne nicht selbst eingestellt werden. Einige Spieler befürchten zudem, dass den Kämpfen auf lange Sicht die Abwechslung fehlt.

Aliens: Fireteam Elite (Playstation 4)

Aliens: Fireteam Elite steht aktuell auf dem ersten Platz der Steam-Topseller. Der Koop-Survival-Shooter voller Xenomorphs hat zwar Probleme mit der Kamera, aber kann viele Spieler durch sein Gameplay überzeugen.