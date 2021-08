Twitch-Streamer wird zum Sim: Chat entscheidet, wann er isst und duscht

Twitch-Streamer spielt Die Sims 4 im echten Leben. Das Problem: Er ist der Sim. Bildquelle: Getty Images/ Mariia Skovpen

Ein Twitch-Streamer startet ein Gaming-Experiment mit seinen Zuschauern. Dafür zieht er in ein Puppenhaus und lässt den Chat darüber entscheiden, wann er isst oder schläft. Wie in einer Runde Die Sims 4 entstehen dabei viele verrückte Situationen.

Twitch-Streamer lebt im Puppenhaus

Die Sims aus der gleichnamigen Spieleserie haben es nicht immer einfach. Oft müssen sie stundenlang total übermüdet lästigen Haushaltspflichten nachgehen, während bereits Fliegen um sie herumkreisen. Der Twitch-Streamer Jerma985 musste das jetzt am eigenen Leib erfahren. In seinem Experiment mit dem Namen The Dollhouse (Das Puppenhaus) gibt er die Kontrolle über seine Taten an die Zuschauer ab.

Für den Stream lebte Jerma985 tatsächlich in einem Puppenhaus bestehend aus mehren Zimmern und einem Vorgarten. Wie in der "Die Sims"-Reihe üblich, wurden den Zuschauern außerdem verschiedene Bedürfnisse wie Hunger, Energie und Hygiene angezeigt. Wie im Spiel hat es jedoch auch Konsequenzen, wenn diese vernachlässigt werden. Als die Zuschauer also von ihm verlangten Liegestütze zu machen, obwohl sein Energie-Meter aufgebraucht war, hieß es für den Streamer "Game Over".

Twitch-Zuschauer spielen Die Sims 4

Die Twitch-Zuschauer haben nur wenige Gelegenheiten ausgelassen, den Streamer in eine verlegene Situation zu bringen. Beispielsweise befahlen sie ihm zu duschen, während noch eine andere Person mit ihm im Raum war. Für die komplette Aufzeichnung des Streams könnt ihr auf dem Kanal von Jerma985 vorbeischauen.

Gegenüber Polygon erklärt der Streamer, dass er die Grenzen des Mediums überschreiten wollte. Sein Ziel sei es gewesen, eine Erfahrung für die Zuschauer zu schaffen, die so aussieht, und sich auch so anfühlt, als würden sie ein Videospiel spielen.

Der Twitch-Streamer Jerma985 lässt seine Zuschauer über sein Leben bestimmen. Die Live-Runde Die Sims führt zu vielen witzigen Situationen. Sogar das Set sieht aus wie ein Haus aus der beliebten Spieleserie.