Besser als Rollercoaster Tycoon? Irrer Freizeitpark-Simulator dreht am Rad

Park Beyond könnte der abgedrehteste Freizeitpark-Simulator aller Zeiten werden. (Bildquelle: Limbic Entertainment, Getty Images / Yuliya)

Die gamescom ist in vollem Gange und überrascht die Spielerinnen und Spieler auch dieses Jahr wieder mit allen möglichen Neuankündigungen. Im Rahmen des digitalen Events hat Bandai Namco uns eingeladen um ein ganz besonderes Schmankerl für Fans von Aufbau - und Strategiespielen vorzustellen.

Das wird der wohl abgedrehteste Freizeitpark-Simulator

Von Bandai Namco und dem Studio hinter Spieleperlen wie Tropico 6, soll 2022 die nächste große Management-Simulation für PC, PS5 und Xbox Series X/S auf euch zukommen.

In Park Beyond kümmert ihr euch aber nicht um einen tropischen Inselstaat, sondern um einen alten Freizeitpark, dem ihr zu neuem Glanz verhelfen sollt. Die Entwickler von Limbic Entertainment haben uns verraten, weshalb ihr Park Beyond im Auge behalten solltet.

Einen ersten Trailer gab es bereits bei der Opening Night Live zur diesjährigen gamescom zu sehen:

Was ist das Besondere an Park Beyond?

Impossifications: Mit seinen Impossifications hebt sich das Spiel von Genre-Vorgängern wie Rollercoaster Tycoon und Planet Coaster ab. Was genau Impossifications sind? Im Prinzip könnt ihr eure Fahrgeschäfte mehrmals aufleveln – wobei sie mit jedem Upgrade noch verrückter werden.

Euer Normalo-Riesenrad bekommt dadurch zum Beispiel zehn zusätzliche Räder und euer langweiliges Karussell wird zum Pferdchen-Doppeldecker. Oder Tripledecker? Aber seht selbst:

Impossifications schaltet ihr durch Forschungsarbeiten an den jeweiligen Fahrgeschäften frei. Selbst für Getränkebuden und Essenstände seien noch ein paar verrückte Ideen in Planung.

Story: Park Beyond legt außerdem großen Wert auf seine Story-Kampagne. Als ehrgeiziger Architekt wird euch die Aufgabe zuteil, einem eingestaubten Freizeitpark neues Leben einzuhauchen. Macht euch Freunde oder Feinde und entscheidet in Geschäftsmeetings für eure nächsten Schritte.

Events: Ihr kümmert euch nicht nur um das alltägliche Geschehen im Park und die Finanzen, sondern auch um besondere Events.

Steuerung: Das Spiel soll besonders einsteigerfreundlich und auch auf Konsolen leicht zu bedienen sein. Vor allem der Bau von Achterbahnen scheint mit seinem Drag-and-Drop-Prinzip simpler zu werden als in anderen Park-Simulatoren.

Wie einfach der Bau vonstattengehen soll, seht ihr in diesem Video (Stand Alpha):

Wie ihr dem Video entnehmen könnt, könnt ihr euch per First-Person-Perspektive selbst davon überzeugen, wie eine Fahrt in eurem Bauprojekt aussieht. Um das Erlebnis noch ein wenig aufregender zu gestalten, gibt es sogar ein paar interessante Bau-Möglichkeiten.

Achterbahn-Wagons könnt ihr explosiv aus Kanonen schießen lassen, ins Wasser oder in die Luft verfrachten. Die Wagen passen sich dem Geschehen fließend an – so breiten sie in der Luft zum Beispiel ihre Flügel aus um zu gleiten.

Was könnt ihr außerdem erwarten?

In vielen Kategorien will sich Park Beyond natürlich auch an Altbekanntem aus dem Genre orientieren. So soll es zum Beispiel verschiedene Themen für Fahrgeschäfte und Dekorationen geben – lasst euren Vergnügungspark also wie den wilden Westen oder ein Schlaraffenland aussehen.

Und auch vom Gameplay her geht es natürlich darum Quests zu erfüllen und eure Gäste glücklich zu stimmen. Beschweren sich eure Parkgänger über zu wenige Toiletten? Kauft neue. Ist euer Park zu dreckig? Stellt Hausmeister ein – und habt währenddessen natürlich immer eure Finanzen im Blick.

Liebhaber von Vergnügunspark-Management - und Aufbauspielen sollten Park Beyond also auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn es voraussichtlich 2022 für PC; PS5 und Xbox S/X erscheint.