Nintendo Switch: Neues Spiel nervt Fans schon jetzt mit fehlenden Online-Features

Nicht immer schaffen es erhoffte Funktionen auch ins Videospiel eurer Wahl. Auf Reddit ist nun eine Diskussion um WarioWare: Get It Totgehter entstanden, in der Fans ihren Unmut zum kommenden Spiel aus dem Hause Nintendo kundtun.

WarioWare: Get It Togehter sorgt für Fan-Frust

Erst vor Kurzem wurde der Mikrospiel-Hit WarioWare: Get It Together mit einer eigenen Testversion beworben, die ihr euch über den Nintendo e-Shop herunterladen könnt. Die ersten Spieler beklagen sich aber bereits über den überschaubaren Funktionsumfang und kritisieren vor allem die fehlende Mehrspieler-Option.

In dieser Hinsicht bringt der Reddit-User newbzoors im Subreddit der Nintendo Switch den Punkt vor, dass die Microgame-Orgie über keinen echten Online-Multiplayer verfügt. Sowohl die Story als auch der sogenannte Variety Pack Modus, indem ihr zufällige Minispiele meistern müsst, sind lediglich lokal spielbar.

Keine echte Online-Funktion in WarioWare: Get It Together

Demgegenüber könnt ihr euch online zwar mit anderen Spielern messen, ladet dabei aber euren Highscore letztlich nur in eine Bestenliste hoch. Ein direkter Schlagabtausch mit anderen ist nicht möglich. Wer also gehofft hat, auch online mit Familie und Freunden zusammenspielen zu können, wird von Nintendo an dieser Stelle enttäuscht.

Hinzu kommt ein häufiges Problem mit Bestenlisten, das ihr vermutlich selbst schon erlebt haben dürftet. Anfangs noch gepflegt, schleichen sich im Laufe der Zeit immer mehr Cheater mit absurden Highscores oder utopisch schnellen Abschlusszeiten aufs Tableau. Abgesehen davon können Herausforderungen gegen echte Mitspieler für mehr Spielspaß sorgen und den Wiederspielwert erhöhen.

Das Party-Spiel aus der beliebten Microgame-Reihe erscheint am 10. September 2021 für die Nintendo Switch und wird dort sowohl den Tabletop-, Handheld- als auch TV-Modus unterstützen.