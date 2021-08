gamescom Opening Night Live - Neues zu Far Cry 6, Halo: Infinite, Horizon: Forbidden West und mehr

Bei der gamescom Opening Night Live gab es viele Shooter, aber auch jede Menge andere Spiele zu sehen.

Die gamescom 2021 hat ihre digitale Pforten geöffnet: In der Eröffnungsshow Opening Night Live hat es bereits einige spannende Trailer gegeben. Wir fassen für euch die wichtigsten Neuigkeiten zusammen.

Auch in diesem Jahr findet die gamescom aufgrund der anhaltenden Covid-Pandemie rein digital statt. Das hält jedoch Publisher und Entwickler nicht davon ab, auf der Spielemesse ein paar neue Informationen und Trailer zu kommenden Spielen zu präsentieren. Den Anfang macht die Opening Night Live mit Moderator Geoff Keighley, die in gut zwei Stunden zahlreiche Neuigkeiten vorgestellt hat. In unserer Überblick erfahrt ihr alles Wichtige.

Horizon: Forbidden West

Obwohl die Entwickler von Guerilla Games hart daran gearbeitet haben, wird es mit einem Release in diesem Jahr nichts mehr. Die Fortsetzung Horizon: Forbidden West erscheint stattdessen am 18. Februar 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Einen neuen Trailer gibt es derweil nicht, aber es soll noch neues Material in diesem Jahr folgen.

Call of Duty: Vanguard

Die Ankündigung von Call of Duty: Vanguard ist noch nicht lange her, aber wirkliche Spielszenen hat es bislang nicht gegeben. Im Rahmen der Opening Night Live hat sich das geändert: Endlich zeigten die Entwickler erstes Gameplay aus dem kommenden Ego-Shooter und zwar aus der Kampagne. Im Mittelpunkt der Spielszenen steht die russische Scharfschützin Polina, die von Laura Bailey gesprochen wird:

Im Video gibt es über neun Minuten Spielszenen der Kampagne des nächsten Call of Dutys:

Wer darauf Lust hat, muss übrigens nicht mehr so lange warten. Call of Duty: Vanguard erscheint bereits am 5. November 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Far Cry 6

Der Release von Far Cry 6 ist nicht mehr allzu weit entfernt. In einem neuen Trailer gewährend die Entwickler einen weiteren Einblick in die Story des Open-World-Shooters, die natürlich auch den Bösewicht nicht außer Augen lässt:

In Far Cry 6 seid ihr auf dem Weg, einen Diktator zu stürzen:

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Saints Row

Nach einigen Jahren Ruhe kehrt die "Saints Row"-Reihe zurück - und zwar als Reboot. Im Kern bleibt sich das irre Open-World-Spiel im Stile von GTA treu, das heißt euch erwartet jede Menge abgefahrene Action, bei der sich die Protagonisten nicht unbedingt immer allzu ernst nehmen.

Das neue Saints Row versetzt das Szenario dieses Mal aber in den Südwesten Amerikas und erzählt die Geschichte von neuen Gesichtern. Deren Ziel? Die krasseste Gang der Stadt zu werden. Einen ersten Einblick gibt es im Trailer:

Saints Row ist zurück - und will weiterhin abgedrehte Action bieten:

Saints Row erscheint am 25. Februar 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Death Stranding: Director's Cut

Die vollständige Version von Death Stranding erscheint als Director's Cut in wenigen Wochen für die PlayStation 5. Neben technischen Verbesserungen gibt es auch spielerische Neuerungen, die im jüngsten Trailer vorgestellt werden. Dazu gehören neue Fortbewegungsmöglichkeiten, wie etwa eine Art Mini-Jetpack, spezielle Rennstrecken und sogar komplett neue Missionen:

Der Death Stranding: Director's Cut erscheint am 24. September 2021 für die PlayStation 5.

Marvel's Midnight Suns

Was passiert, wenn die Macher der Xcom-Spielereihe auf Marvel treffen? Dann entsteht Marvel's Midnight Suns: Ein taktisches Rollenspiel mit Strategieelementen mit unzähligen Helden des Marvel-Universums, darunter Captain America, Iron Man, Wolverine, Blade und viele mehr. Zudem gibt es sogar einen komplett neuen Helden, den die Entwickler zusammen mit Marvel entworfen haben.

In Midnight Suns bekommen es die Helden von Marvel mit einer großen Aufgabe zu tun:

Midnight Suns erscheint im März 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Erste Spielszenen werden am 1. September gezeigt.

Halo - Infinite

Auch zu Halo - Infinite ist es seit der E3 etwas ruhiger geworden. Nun gibt es einen neuen Trailer, welcher zugleich das Intro zum Multiplayer-Modus ist. Dieser wird bekanntlich Free2Play werden:

Im Intro zum Multiplayer von Halo: Infinite geht es heiß her:

Zudem gibt es endlich einen Releasetermin für Halo - Infinite: Am 8. Dezember erscheint der Shooter für Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Riders Republic

Nach Steep wagt sich Ubisoft mit Riders Republic an ein weiteres Extrem-Sport-Spiel. Dieses Mal steht jedoch nicht nur der Wintersport im Mittelpunkt, sondern ihr dürft auch mit einem Mountainbike durchs Gebirge rasen, an Trick-Events teilnehmen und eine riesige, offene Welt erkunden:

Riders Republic erscheint noch dieses Jahr. Am 28. Oktober geht es auf dem PC, der PlayStation 4, der PlayStation 5, der Xbox One und der Xbox Series X/S los.

Bereits jetzt könnt ihr noch bis zum 28. August an einer offenen Beta teilnehmen, die auf allen Release-Plattformen zur Verfügung steht.

Dokev

Pearl Abyss (Black Desert Online) arbeitet an einem neuen Open-World-Spiel, welches sich Elemente von Pokémon borgt. So könnt ihr in der relativ realistisch anmutenden Welt von Dokev sogenannte Dokebi finden, die zusammen mit euch kämpfen und durch Träume der Menschen sogar stärker werden. Im Gameplay-Trailer wirkt das Ganze farbenfroh und eine ganze Ecke abgefahren, aber seht selbst:

Einen Releasetermin und Plattformen für Dokev gibt es bislang noch nicht. Diese Infos sollen erst in naher Zukunft bekanntgegeben werden.

Weitere Ankündigungen

Neben den großen Krachern hat es in der Opening Night Live noch weitere Ankündigungen geben, die wir an dieser Stelle kurz und knapp zusammenfassen:

Kings of Fighters 15 - Das Prügelspiel erscheint am 17. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

- Das Prügelspiel erscheint am 17. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Genshin Impact - Aloy erscheint am 1. September 2021 als neuer Charakter, den Spieler auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 gratis erhalten.

9 to 5 - Ein neuer 3v3-Shooter, der auf taktische Schusswechsel setzt. Im Trailer fällt das Ganze noch sehr actionreich aus.

- Ein neuer 3v3-Shooter, der auf taktische Schusswechsel setzt. Im Trailer fällt das Ganze noch sehr actionreich aus. Bus Simulator 21 - Ab dem 7. September 2021 könnt ihr am PC in einer Innenstadt Bus fahren. Ein Trailer gewährt einen kleinen Einblick.

- Ab dem 7. September 2021 könnt ihr am PC in einer Innenstadt Bus fahren. Ein Trailer gewährt einen kleinen Einblick. House of Ashes - Neuer Trailer zum dritten Teil der Dark-Pictures-Anthology, welcher am 22. Oktober erscheint.

Dolmen - Ein neuer Trailer zu einem Sci-Fi-Actionspiel, bei dem ihr es mit mysteriösen Feinden zu tun bekommt.

- Ein neuer Trailer zu einem Sci-Fi-Actionspiel, bei dem ihr es mit mysteriösen Feinden zu tun bekommt. Nobody saves the World - Ein neues Action-Rollenspiel von den Machern von Guacamelee, bei dem ihr verschiedene Charaktere und deren Fähigkeiten kombinieren könnt.

Dream Cycle - Ein neues First-Person-Spiel von Toby Gard, dem Erfinder von Tomb Raider und Lara Croft, welches sich in einem Trailer präsentiert.

- Ein neues First-Person-Spiel von Toby Gard, dem Erfinder von Tomb Raider und Lara Croft, welches sich in einem Trailer präsentiert. Cold of the Lamb - Ein neues Action-Roguelike, bei dem ihr als niedliches Lamm schnell mächtige, teufliche Kräfte erhaltet und euren eigenen Kult aufzieht.

- Ein neues Action-Roguelike, bei dem ihr als niedliches Lamm schnell mächtige, teufliche Kräfte erhaltet und euren eigenen Kult aufzieht. Midnight Fight Express - Ein actionreiches Spiel im Stile von Hotline Miami, welches von einem einzelnen Entwickler programmiert wird. Der Gameplay-Trailer zeigt bereits intensive Action.

- Ein actionreiches Spiel im Stile von Hotline Miami, welches von einem einzelnen Entwickler programmiert wird. Der Gameplay-Trailer zeigt bereits intensive Action. Age of Empires 4: Im neuen Trailer erhaltet ihr erstmals einen Einblick in die Singleplayer-Kampagne des im Oktober erscheinenden Strategiespiels.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Ein Brawler im Stile von Streets of Rage, bei dem die Turtles alleine oder zusammen gegen unzählige Feinde kämpfen.

- Ein Brawler im Stile von Streets of Rage, bei dem die Turtles alleine oder zusammen gegen unzählige Feinde kämpfen. Super Monkey Ball: Banana Mania - Im Partyspiel für PC und Konsolen nimmt dieses Mal unter anderem Morgana aus Persona 5 teil und darf sich mit den Affen messen. Der Trailer zeigt verschiedene Minispiele und Morgana selbst.

- Im Partyspiel für PC und Konsolen nimmt dieses Mal unter anderem Morgana aus Persona 5 teil und darf sich mit den Affen messen. Der Trailer zeigt verschiedene Minispiele und Morgana selbst. LEGO: Star Wars The Skywalker Saga: Ein neuer Trailer, der sowohl neue Spielszenen zeigt als auch einen Release für das Frühjahr 2022 ankündigt.

The Outlast Trials - Ein Prequel zum ersten Outlast, bei dem ihr als Versuchskaninchen für außergewöhnliche Experimente dient. Erscheint voraussichtlich 2022.

Jurassic World Evolution 2 - Im neuen Trailer gibt es erstmals Spielszenen aus dem Spiel zu sehen. Das Aufbauspiel erscheint am 9. November.

- Im neuen Trailer gibt es erstmals Spielszenen aus dem Spiel zu sehen. Das Aufbauspiel erscheint am 9. November. Valheim - Das erste große Inhaltsupdate Hearth & Home erscheint am 16. September. Dabei konzentriert sich das Update dem Namen entsprechend auf Verbesserungen beim Bauen und Einrichten des eigenen Hauses.

Blood Hunt - Am 7. September startet das Vampir-Battle-Royale in den Early Access.

- Am 7. September startet das Vampir-Battle-Royale in den Early Access. Park Beyond - Wer keine Dinos, aber Freizeitparks liebt, der soll hier auf seine Kosten kommen und seinen eigenen Vergnügungspark aufbauen können.

Jett: The Far Shore - Das Indie-Erkundungsspiel erscheint am 5. Oktober 2021 und präsentiert sich im neuen Trailer.

- Das Indie-Erkundungsspiel erscheint am 5. Oktober 2021 und präsentiert sich im neuen Trailer. New World: Das Online-Rollenspiel von Amazon erscheint jetzt erst am 28. September 2021, dafür aber gibt es vom 9. bis zum 12. September 2021 eine offene Beta. Der neue Trailer verrät euch mehr.

Fall Guys: Ultimate Knockout: Die Charaktere von Disneys Dschungelbuch finden bald ihren Weg in Fall Guys, wie ein neuer Trailer verrät.

Sifu - Das ungewöhnliche Prügelspiel erscheint am 22. Februar 2022 für PC und Konsolen und hat einen neuen Trailer erhalten.

Auf diese Spiele müsst ihr nicht mehr warten: Unsere Must Plays im August:

Die Must Plays im August

Das nächste Halo, der nächste Far-Cry-Teil oder pure Action bei Call of Duty: Die Opening Night Live hatte jede Menge große Namen parat, die in den nächsten Monaten beziehungsweise dem nächsten Jahr erscheinen. Aber auch kleine Spiele konnten sich in den Fokus rücken.