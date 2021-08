Zelda-Konkurrenz aus Deutschland: Trailer zeigt mysteriöse Sci-Fi-Welt

Mit einem Schwert bewaffnet könnt ihr die mysteriöse Welt des Zelda-Konkurrenten erkunden. Bildquelle: TinyRoar

The Legend of Zelda muss sich auf Konkurrenz aus Deutschland einstellen. Das neu angekündigte Action-Adventure XEL stellt sich mit einem ersten Trailer vor, der bereits Kämpfe und Rätsel zeigt und Lust auf mehr macht.

Worum geht es in dem Sci-Fi-Zelda aus Deutschland?

In XEL trifft Fantasy auf Sci-Fi. Das neuangekündigte Spiel des deutschen Entwicklerstudios TinyRoar versteht sich selbst als "zelda-ähnliches 3D-Action-Adventure", in dem ihr eine geheimnisvollen Welt voller alter Ruinen und Roboter erkunden könnt.

Der Ankündigungstrailer beginnt mit einem Überblick über die malerische Spielwelt, der sofort an das legendäre Intro aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnert. Die Protagonistin Reid erleidet genau dort Schiffbruch und kann sich nicht an ihr früheres Leben erinnern. Statt jedoch Trübsal zu blasen, schnappt sie sich ein Schwert und beginnt den Geheimnissen des Planeten auf den Grund zu gehen.

Schaut euch hier erstes Gameplay zu XEL an:

Zelda-Konkurrent lässt euch Rätsel lösen und Roboter hauen

Unterwegs stößt sie auf knifflige Rätsel und zahlreiche Dungeons. Genau wie Link kann auch Reid verschiedene Gegenstände und Fähigkeiten nutzen, die ihr in verschiedenen Situationen helfen und es ihr sogar ermöglichen durch Raum und Zeit zu springen. Die Bewohner der Welt sind von ihrem Eindringen jedoch gar nicht angetan, weshalb sie sich auch gegen gefährliche Roboterscharen zur Wehr setzen muss.

XEL soll im Sommer 2022 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Für mehr Gaming-Geheimtipps solltet ihr außerdem die Indie Arena Booth der gamescom 2021 im Blick behalten.

