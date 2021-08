Microsoft Flight Simulator: Monster-Update ist ein Traum für deutsche Piloten

Der Microsoft Flight Simulator erhält weitere Updates. (Bild: Microsoft)

Der Microsoft Flight Simulator hat nach seinem Release 2020 einen großen Erfolg erlebt, und obwohl die Grafik bereits jetzt atemberaubend ist, könnt ihr euch über eine Auffrischung für Europa freuen.

Microsoft Flight Simulator: Ein großer Erfolg zur rechten Zeit

Der Microsoft Flight Simulator erschien in einer Zeit, in der das Reisen um die Welt deutlich eingeschränkt war und ermöglichte es mit viel Liebe zum Detail einigen, die Welt trotzdem zu sehen. In der Zwischenzeit hat das Spiel bereits zahlreiche Updates erhalten, um verschiedene Regionen der Welt detaillierter darzustellen oder weitere Wahrzeichen hinzuzufügen. Nach vielen anderen Ländern sind in Kürze Deutschland, Österreich und die Schweiz an der Reihe.

Der dazu veröffentlichte Trailer zeigt mehrere ikonische Plätze wie das Schweriner Schloss, den Kölner Dom oder Schloss Neuschwanstein in neuem Glanz – ein Augenschmaus für deutsche Piloten. Der Trailer schließt die Ankündigung des Updates mit dem Datum 7. September 2021 ab.

Microsoft Flight Simulator: Germany, Austria, Switzerland World Update Teaser

Microsoft Flight Simulator: Bald auch mit kompetitiven Multiplayer-Modus

Das Simulationsspiel wird nicht nur aufgehübscht, sondern auch um einen kompetitiven Multiplayer-Modus erweitert. Dies ist der kürzlich angekündigten Partnerschaft des Publishers mit der Reno Air Racing Association zu verdanken.

Die Erweiterung Reno Air Races lässt euch an den Stihl National Championship Air Races teilnehmen. Der Wettbewerb findet in einer Höhe von rund 76 Metern über der Wüste von Nevada statt, wobei die Flugzeuge mit einer Geschwindigkeit von 800 Kilometern pro Stunde über den Himmel rasen.

Die Version 2020 des Spiels enthielt bereits eine Online-Multiplayer-Komponente. Die neue Erweiterung bringt jedoch erstmals einen kompetitiven Modus in den Flugsimulator. Ihr könnt dann gegen eure Freunde oder Spieler auf der ganzen Welt antreten.

Die Erweiterung Reno Air Races für den Microsoft Flight Simulator erscheint im Herbst – ein genaues Release-Datum steht allerdings noch nicht fest.

Microsoft Flight Simulator: Reno Air Races Teaser

