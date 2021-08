Das pure Böse: 10 fiese Dinge, die ihr in Spielen machen könnt

Videospiele bieten euch des Öfteren die Möglichkeit, ein echter Fiesling zu sein (Bild: Getty Images – RomoloTavani; SIphotography)

Wer in Videospielen den Bösen spielen will, der hat in vielen Games inzwischen die Möglichkeit dazu. Doch nur wenige Dinge, die ihr in den digitalen Welten anstellen könnt, sind wirklich diabolisch – abgesehen von den folgenden 10 Beispielen.

Seid ihr ein gemeiner Gamer?

In Videospielen seid ihr der Protagonist, der Held und manchmal sogar ein Gott. Mit dieser großen Macht kommt auch große Verantwortung. Die pixeligen Wesen können sich schließlich nicht wehren, wenn ihr die Leiter von ihrem Pool entfernt oder ihr Baby von einer Klippe werft.

Einige Punkte auf der Liste sind jedoch einfach zu verführerisch. Man könnte glauben, das ganze Spiel ist darauf ausgerichtet ein Fiesling zu sein.

Wie könnt ihr es wagen!

Videospiele geben euch so viele Möglichkeiten ein gemeiner Fiesling zu sein. Wie viele Punkte auf der Liste habt ihr schon abgearbeitet? Folgt uns gerne auf Facebook und schreibt es uns dort in die Kommentare.