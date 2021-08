Doom trifft Harry Potter: Irrer Shooter ist große gamescom-Überraschung

Ihr wollt wissen, wie Doom mit Magie aussehen würde? Ein neuer Shooter zeigt es. Bildquelle: Nullpointer Games

Microsoft beschenkt Shooter-Fans mit einer verrückten Doom-Alternative, die vollkommen auf Gewehre verzichtet. Stattdessen müsst ihr euch in Into The Pit allein auf eure magischen Hände verlassen.

Trailer für neuen Shooter ist magisch und brutal

Für Shooter-Fans könnte die gamescom 2021 kaum besser beginnen. Publisher Microsoft kündigt Into the Pit an, ein schneller First-Person-Shooter, in dem ihr Dämonenhorden bezwingen müsst. Wer sich jetzt an Doom erinnert fühlt, liegt nicht vollkommen falsch. Allerdings hat der Retro-FPS von Entwickler Nullpointer Games ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal.

Der Protagonist von Into the Pit hat Gewehre und Kettensägen zu Hause gelassen und stattdessen Hogwarts besucht. Mit langweiligen Zauberstäben kann er jedoch ebenfalls nicht anfangen, weswegen er den Dämonen seine Magie mit bloßen Händen entgegenschleudert. Der Ankündigungstrailer zeigt bereits eine Auswahl seiner Kräfte, mit denen er die Dämonen zu Brei verarbeitet.

Into the Pit: Ankündigungstrailer zum Magie-Shooter

Neuer Magie-Shooter ist auch ein Roguelike

Der brutale Bruder von Harry Potter muss Dorfbewohner aus dem Reich der Dämonen retten, die daraufhin Läden eröffnen, in denen er seine Magie für die Ausflüge in das Portal verstärken kann. Into the Pit ist nämlich auch ein Roguelike. Das bedeutet, dass ihr euch ganz im Stil von Hades in mehreren Anläufen durch die Hölle kämpfen werdet. Die verschiedenen Zauber haben dabei das Potenzial, für viel Wiederspielwert zu sorgen.

Into the Pit soll bereits am 19. Oktober für PC und Xbox One sowie als Teil des Xbox Game Pass erscheinen. Für mehr Gaming-Geheimtipps solltet ihr außerdem die Indie Arena Booth der gamescom 2021 im Blick behalten.

Ihr bekämpft Dämonen lieber mit Gewehren und Schwertern? Hier könnt ihr euch Doom: Eternal auf Amazon ansehen:

DOOM Eternal [PlayStation 4] | kostenloses Upgrade auf PS5

Testet euer Pixelwissen!

Into the Pit lässt den brutalen Bruder von Harry Potter gegen Dämonen antreten. Der First-Person-Shooter mit Retro-Grafik zeigt in seinem Ankündigungstrailer bereits schnelle Action und bunte Zauber. Fans müssen darüber hinaus nicht lange warten. Der Shooter soll bereits Mitte Oktober erscheinen.