Horizon Forbidden West: Fans bejubeln langersehnte Sony-Ankündigung

Verständlicherweise hat die anhaltende Pandemielage auch dem Team von Guerrilla Games zu schaffen gemacht. Nach diversen Anpassungen, die der Entwickler währenddessen vorgenommen hat, ist es nun wenig überraschend, dass auch Horizon Forbidden West von einer Verschiebung betroffen ist.

Wer mit Aloy, der Protagonistin von Horizon Forbidden West, auch das Sequel unsicher machen will, muss sich noch eine Weile gedulden. Dafür wurde nun ein klarer Stichtag genannt, ab dem ihr euch in die Welt des Action-Adventures stürzen dürft.

Am 18. Februar 2022 soll das Spektakel losgehen. Vorbestellungen werden aber bereits deutlich früher entgegengenommen. Kommenden Monat, genauer gesagt ab dem 2. September, könnt ihr euch das Spiel bereits vorab sichern. Die Reaktionen zu dieser Ankündigung fallen im Subreddit von Horizon überwiegend positiv aus.

Der User cjn13 schreibt dazu beispielsweise Folgendes:

"I've already started the count down. Can't wait to play this masterpiece" "Der Countdown läuft bereits. Kann's nicht abwarten dieses Meisterwerk zu spielen."