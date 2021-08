Kostenlose GTA-Alternative: Epic schenkt euch ein verrücktes Open-World-Spiel

Bis zum 02. September 2021 könnt ihr im Epic Game Store eine coole GTA-Alternative abstauben. (Bild: Volition / Getty Images – Daria Kashurina)

PC-Spieler dürfen sich freuen! Epic Games hat eine kleine Überraschung für euch parat. Neben den beiden aktuellen Gratis-Spielen bietet der Shop auch den dritten Teil der Saints-Row-Reihe kostenlos an – aber nur für kurze Zeit!

Saints Row: The Third – sichert euch die verrückte GTA-Alternative jetzt kostenlos

Eigentlich verschenkt Epic Games nur einmal pro Woche neue Spiele an seine Nutzer – doch manchmal bietet der Shop auch zwischendurch ein neues Gratis-Game an. Das ist auch aktuell wieder der Fall, denn bis zum 02. September 2021 um 17 Uhr könnt ihr die Remastered-Version Saints Row: The Third kostenlos abstauben.

Saints Row: The Third Remastered kostenlos im Epic Game Store abstauben

Neben dem Hauptspiel enthält die Version des Epic Games Stores auch noch 3 Missions-Erweiterungspakete sowie 30 weitere DLC-Objekte.

Was sich alles im Vergleich zum Original mit der Remastered-Version ändert, seht ihr im offiziellen Ankündigungs-Trailer:

Was macht Saints Row so besonders?

Die Saints-Row-Reihe galt schon immer als verrückte GTA-Alternative – und auch der dritte Teil bildet keine Ausnahme. In Saints Row: The Third dürft ihr eine große Open World komplett frei erkunden und sie nach Bedarf auch auf spektakuläre Weise ins Chaos stürzen – und das in klassischer Third-Person-Shooter-Manier. Dafür stehen euch allerlei unterschiedliche Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge zur Verfügung. Klingt sehr nach GTA, oder?

Doch während GTA trotz seiner satirischen Anspielungen immer noch mit einem Fuß fest in der Realität steht, hat sich Saints Row von dieser „Last“ befreit und lässt euch komplett am Rad drehen.

So könnt ihr mit eurer Spielfigur beispielsweise in einem Zirkusfahrzeug, das über eine auf dem Dach montierte Kanone verfügt, Passanten durch die Luft ballern, nackt durch die Straßen rennen und Fußgänger mit einem riesigen Dildo terrorisieren oder aber die Aufzeichnung einer sadistischen japanischen Spiel-Show ruinieren. Das Spiel nimmt sich wirklich zu keinem Zeitpunkt ernst – und genau das wissen viele Spieler zu schätzen.

Wem GTA noch nicht abgedreht genug ist, sollte Saints Row: The Third definitiv mal ausprobieren – zumal die Kampagne des Spiels auch zusammen mit einem Freund im Koop-Modus bestritten werden kann.

Das kostenlose Epic-Angebot gilt noch bis zum 02. September 2021.