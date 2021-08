Stardew Valley trifft SciFi: Neues Spiel verfrachtet euren Hof ins All

Stardew Valley im All? So könnte man das Farming-Spiel One Lonely Outpost gut beschreiben. Bildquelle: Freedom Games.

Im Stardew-Valley-Stil einen Hof erbauen und Erzeugnisse herstellen? Das ist in dem kommenden Farming-Simulator One Loney Outpost auch möglich. Nur mit der Besonderheit, dass ihr eure Kühe und Kohlköpfe auf einem fremdartigen Planeten heranzieht. Und es sich dabei um Robo-Kühe handelt. Und leuchtende Kohlköpfe.

Stardew Valley mit Robo-Kühen

Das wirklich ansehnliche One Lonely Outpost bedient sich bei beliebten Genre-Vertretern wie Stardew Valley oder Harvest Moon, mixt dies mit einem wirklich spannenden Weltraum-Setting und erweitert es um geniale Elemente.

Statt mit dem Bus auf die Farm eures Großvaters zu reisen, landet ihr in One Lonely Outpost mit eurem Raumschiff auf einem fremdartigen Alien-Planeten und versucht dort eine Kolonie zu errichten.

Um einen Eindruck vom Spiel zu bekommen, solltet ihr euch den Trailer zu One Loney Outpost hier einmal anschauen:

Was erwartet euch in One Lonely Outpost?

Das Farming-Spiel lässt euch einen frei wählbaren Weg einschlagen und ihr entscheidet, welchem der vielen Element ihr euch zuerst widmet.

Zunächst einmal geht es darum, Nahrung und Produkte herzustellen, um eure Kolonie wachsen zu lassen. Lernt verschiedene Charaktere kennen, die sich in eurer Kolonie einfinden und baut wie in Stardew Valley gewohnt, Beziehungen zu ihnen auf.

Entscheidet euch zu Anfang, ob ihr lieber einen synthetischen Ansatz mit Robo-Kühen und Gentechnik bevorzugt oder doch lieber auf einen Bio-Hof mit Tieren wie auf der Erde setzt.

Wenn ihr euch der Arbeit auf eurem Hof entziehen wollt, könnt ihr auch alte Alien-Ruinen erkunden und feindselige Robo-Wachen mit Grips oder roher Gewalt beseitigen.

Das Tollste: Ihr werdet das SciFi-Farming-Abenteuer zusammen mit euren Freunden erleben können. Spielt mit bis zu drei anderen Personen im Koop, auch in coolen Minispielen. Ganz egal, ob ihr zusammen eine Welt anfangt oder eure Außenposten nur gegenseitig besucht, ihr müsst das Weltall nicht alleine erkunden.

Ihr möchtet selbst einmal in One Loney Outpost hineinzocken? Dann könnt ihr vom 25. Bis 29. August in die Demo in der Indie Arena Booth oder auf Steam und GOG hineinschnuppern!

Das Spiel soll voraussichtlich Anfang 2022 für den PC und die Nintendo Switch erscheinen. Auch eine Umsetzung für Xbox und PlayStation ist geplant.

Stürzt euch mit One Loney Outpost in ein Farming-Abenteuer, das Stardew Valley ins Weltall verfrachtet. Ein Koop-Modus sorgt für zusätzlichen Spaß mit euren Freunden, wenn das Spiel voraussichtlich Anfang 2022 erscheint.