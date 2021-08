Einer der größten Indie-Hits der letzten Jahre bekommt endlich eine Fortsetzung

Der Indie-Hit FAR: Lone Sails wird fortgesetzt. (Bild: Frontier / Getty Images – max-kegfire)

Mit FAR: Changing Tides bekommt eines der legendärsten Indie-Spiele der letzten Jahre bald endlich eine Fortsetzung. Doch was macht das Original eigentlich so besonders?

FAR: Changing Tides – Nachfolger zum Indie-Hit hat Release-Termin

Auf der diesjährigen gamescom präsentierte das Entwicklerstudio Frontier einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Indie-Spiel FAR: Changing Tides, der zeigt, worauf ihr euch im Spiel freuen könnt – und welche Mechaniken die Fortsetzung bietet:

Das Spiel soll Anfang 2022 für den PC, PS4, Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen. Ihr habt also noch mehr als genug Zeit, den Vorgänger nachzuholen, falls ihr das noch nicht getan habt.

Warum sich dieser besonders lohnt – und es sogar schafft, echte Blockbuster in den Schatten zu stellen – erklärt euch Michael in seiner Kolumne zum Spiel: