Verrückte GTA-Alternative kehrt zurück und die Fans hassen es

Der verrückte Bruder der "Grand Theft Auto"-Reihe bekommt einen Neuanfang. Das Reboot von Saints Row verabschiedet sich dafür von Aliens und Superkräften und kehrt zurück ins relativ normale Gangster-Leben. Einige Fans sind mit dem ersten Trailer jedoch überhaupt nicht zufrieden.

GTA 5, aber verrückter: Worum geht es in Saints Row?

Sechs Jahre nach dem letzten Teil der Reihe wird Saints Row mit einem Reboot neu aufgelegt. Ein erster Story-Trailer auf der gamescom 2021 zeigt den Fans bereits die neuen Charaktere in Action. Die Open-World-Reihe im Stil von Grand Theft Auto 5 führt euch diesmal in den Südwesten der USA, wo ihr in der Stadt Santo Ileso ein neues kriminelles Imperium gründen sollt.

Anfangs ist die Stadt bereits zwischen drei etablierten Gangs aufgeteilt. Glücklicherweise stehen euch zahlreiche Waffen und eine große Auswahl an Fahrzeugen zur Verfügung, mit denen ihr sie freundlich überreden könnt, euch Platz zu machen. Der Trailer zeigt dabei bereits einige verrückte Stunts. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie sich das neue Saints Row spielt, könnt ihr gerne bei der Vorschau unserer Kollegen von GIGA Games vorbeischauen.

Saints Row: Ankündigungstrailer zum Reboot

Erster Trailer zum Gangster-Reboot stößt auf Widerstand

Online wird das Saints-Row-Reboot jedoch auch scharf kritisiert. Der Trailer für PS5 und PS4 auf dem PlayStation-Channel hat genauso viele Dislikes wie Likes. In den Kommentaren beschweren sich Fans beispielsweise darüber, dass der Trailer keinerlei Gameplay zeigt. Echte Spielszenen wurden nur gegen Ende der Präsentation in einem sehr kurzen Trailer vorgestellt.

Einige User hätten sich außerdem lieber eine Rückkehr zu den realistischeren ersten beiden Teilen der Reihe gewünscht. Sowohl Grafik-Stil als auch Action erinnern User zu sehr an Fortnite und Watch Dogs und zu wenig an Saints Row.

Das große Problem vieler Spieler scheinen jedoch die neuen Saints zu sein. Sie werden als Hipster bezeichnet, die so tun würden, als wären sie Gangster. Es finden sich jedoch auch einige unpassende und abfällige Äußerungen über die weiblichen Mitglieder der Saints. Seximus im Gaming ist leider auch im Jahr 2021 noch ein Problem, das auch echte Menschen betrifft. Wenn ihr mehr zu dem Thema lesen wollt, könnt ihr euch unserer Kolumne zu dem Thema ansehen, in der wir Betroffene über ihre Erfahrungen und Wünsche sprechen lassen.

