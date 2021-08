PC-Spiel mischt Cyberpunk und Red Dead Redemption: Fans freuen sich schon

Ein neues PC-Spiel erkundet, wie Cyberpunk 2077 wie Cowboys aussehen würde.

Ein neu angekündigtes PC-Spiel verspricht Cyberpunk 2077 mit Cowboys aus Red Dead Redemption zu vereinen. Der wilde Mix hat bereits einen ersten Trailer erhalten, der die Spieler bereits begeistert.

Cyberpunk trifft Red Dead Redemption in neuem PC-Spiel

New York 1998. Nach einer feurigen Katastrophe sind 70 Prozent der Menschheit tot und ein grimmiger Kopfgeldjäger mit Cowboyhut will sich die Seelen seiner Oper sichern. Dieses verrückte Szenario ist die Story von ExeKiller, einem neu angekündigten PC-Spiel auf Steam.

In einem ersten Trailer zeigt der Entwickler Paradark Studio, was Spieler von der Mischung aus Cyberpunk 2077 und Red Dead Redemption 2 erwarten können. Die Grafik verbreitet die Atmosphäre eines Westerns in der Postapokalypse, das fliegende Auto sieht spaßig aus und es scheint futuristische Fähigkeiten zu geben. Die Produktseite auf Steam verrät darüber hinaus, dass die Entscheidungen der Spieler sowohl Einfluss auf die Story als auch auf das Gameplay haben sollen.

Schaut euch hier erstes Gameplay für ExeKiller an:

Fans freuen sich schon jetzt auf ExeKiller

Auch bei den Spielern kommt der Trailer zu ExeKiller gut an. In den Kommentaren unter dem Trailer wird vor allem die Atmosphäre gelobt, die an Blade Runner erinnert. Der User Ecco schreibt außerdem, dass er schon immer ein Spiel wollte, dass ihn in die Rolle eines Kopfgeldjägers schlüpfen lässt.

Die Entwickler geben in den Kommentaren jedoch auch zu, dass sich das Spiel noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet. Dementsprechend sollten Fans nicht auf einen baldigen Release hoffen. Auf der Steam-Produktseite steht aktuell nur: "Wenn es bereit ist".

Unsere Gaming-Tipps für den August:

Ein neu angekündigtes Spiel mischt Cyberpunk und Blade Runner mit Cowboys aus Red Dead Redemption. Während die Fans sich freuen, geben die Entwickler zu, dass es noch viel Arbeit gibt. Auf diese Weise sollten sie zumindest dem Schicksal von Cyberpunk 2077 entgehen können.