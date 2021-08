Die Releases der Kalenderwoche 35 machen Lust auf lange Abende.

Ja, wir wissen: Der Sommer dauert offiziell noch etwa dreieinhalb Wochen an. Aber vielerorts fühlt er sich schon wie ein verfrühter Herbst an. In den nächsten sieben Tagen erwartet euch auch ein herbstlich bunter Genre-Mix: Von Horror über Sport bis hin zum Mittelalter-GTA ist viel Diversität vertreten.

Rustler | 31. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Die GTA-Reihe steht neben spielerischen Freiheiten, einer großen Menge Action und viel Humor vor allem für eines: Die Darstellung einer recht modernen Welt. Was aber wäre, wenn das Spielprinzip mal in einem ganz anderen Szenario angesiedelt wäre? Diese Frage versucht Rustler zu beantworten, welches sich bereits bei der Ankündigung selbst als Grand Theft Horse bezeichnete.

Rustler spielt nämlich im Mittelalter und orientiert sich an GTA 1 und GTA 2. Das heißt, ihr erlebt das Geschehen aus der Vogelperspektive, während ihr für jede Menge Chaos in der Welt sorgt. Ihr terrorisiert die Bevölkerung, klaut Pferde, bestreitet Kämpfe und versucht nebenbei das Große Turnier und die Hand der Prinzessin zu gewinnen.

Für den PC ist Rustler schon seit einigen Monaten im Early Access erhältlich. Mittlerweile haben die Entwickler zahlreiche Patches nachgeliefert und bringen mit dem Release der Vollversion außerdem auch eine Umsetzung für die Konsolen auf den Markt.

Rustler - [PlayStation 4]

Pathfinder: Wrath of the Righteous | 2. September

PC

Bereits zum zweiten Mal will Entwickler Owlcat Games euch auf digitale Weise in die Welt des Pen'n'Paper-Rollenspiels Pathfinder entführen. In Pathfinder: Wrath of the Righteous landet ihr bei der Weltenwunde, wo verschiedene Nationen seit über hundert Jahren gegen Dämonen und Monster kämpfen. Nun sollt ihr eingreifen und den Kreuzzug zu einem Ende führen - aber wie, das liegt ganz in eurem Ermessen.

In dem klassischen Party-Rollenspiel könnt ihr entweder die vermeintlich gute Seite einschlagen oder euch als Nekromant verdienen, der die Dämonen unterjocht. Oder euch fällt ein ganz eigener Weg ein, mit dem ihr die Weltenwunde für immer verändert. Die Qual der Wahl liegt bei euch und eurem selbsterstellten Charakter, der sich für eine von 25 Klassen entscheiden muss.

Im September gibt es den Release von Pathfinder: Wrath of the Righteous vorerst nur für den PC. Eine Umsetzung für PlayStation 4 und Xbox One ist für März 2022 geplant.

WRC 10 - The Official Game | 2. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X/S

Der sportliche Sommer geht weiter, aber in der kommenden Woche auf vier Rädern. In WRC 10 - The Official Game dürft ihr ein weiteres Mal verschiedene Rallye-Rennen der FIA-Rennserie nachfahren. Mit dabei ist wie üblich ein großes Lizenzpaket bestehend aus 52 verschiedenen Rennteams, 20 verschiedenen Fahrzeugen, zahlreichen Rennstrecken und mehr.

Neu ist in diesem Jahr ein historischer Modus anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der WRC. In diesem dürft ihr 19 prägende Ereignisse der WRC-Geschichte nachspielen und selbst in die historischen Wagen einsteigen.

Wie üblich findet der Release der WRC-Reihe für nahezu alle Plattformen statt. Lediglich die Umsetzung für die Nintendo Switch soll erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

WRC 10

Surgeon Simulator 2: Access All Areas | 2. September

PC / Xbox One / Xbox Series X

Vor rund einem Jahr ist der Surgeon Simulator 2 im Epic Games Store erschienen. Seitdem haben die Entwickler an dem albernen Chirurgie-Simulator gearbeitet und ihn auch inhaltlich erweitert. Zu den Verbesserungen und Erweiterungen gehören neue Maps, überarbeitete Charaktermodelle und ein Wettbewerbsmodus, in dem bis zu vier Spieler gegeneinander antreten. Ziel ist es, die schnellste und bestmögliche Operation durchzuführen.

Der klassische Vier-Spieler-Koopmodus ist natürlich ebenso an Bord und lässt euch an unzähligen Patienten arbeiten. Allerdings nimmt es der Surgeon Simulator dabei nicht immer medizinisch ganz genau.

Nachdem es den originalen Surgeon Simlator 2 bislang nur für den PC gegeben hat, findet der Release der neuen Version nun auch für die Xbox-Konsolen statt. Die PlayStation und die Nintendo Switch gehen jedoch vorerst noch leer aus.

The Medium | 3. September

PS5

Am Anfang des Jahres sorgte Bloober Team mit The Medium bereits auf dem PC und der Xbox Series X für Horror. Nun schieben die Entwickler noch einen Release für die PlayStation 5 nach, der aber nicht nur eine einfache Portierung werden soll. Stattdessen wird The Medium auf der Sony-Konsole unter anderem den DualSense-Controller vollumfänglich unterstützen und ein intensiveres Spielgefühl vermitteln.

Rein inhaltlich gibt es jedoch keine Änderungen. Auch auf der PlayStation 5 erkundet ihr aus der Third-Person-Perspektive eine düstere Welt und müsst mit Protagonistin Marianne immer wieder zwischen der realen und einer spirituellen Welt hin- und herwechseln. Manchmal müsst ihr sogar in beiden Welten gleichzeitig aktiv sein.

In The Medium erlebt ihr die Geschichte aus zwei Welten gleichzeitig:

Zusätzlich zum Release der PS5-Version erscheint außerdem The Medium erstmals als Boxversion im Einzelhandel - auch für PC und Xbox Series X/S.

The Medium (PlayStation 5)

Das Ende des Augusts und der Anfang des Septembers bieten ein kunterbuntes Menü: Lieber Gruseln auf der PlayStation oder Pferde klauen im Mittelalter? Vielleicht lohnt sich aber auch ein Medizinstudium? Nun, die Wahl liegt ganz bei euch. Viel Spaß!