PlayStation-Rekord: Kein anderes Spiel bietet euch mehr Trophäen

Um alle Trophäen freizuschalten, müsst ihr viel Zug fahren.

Kürzlich bekam das Spiel Train Sim World 2 ein kostenloses Upgrade spendiert und erschien mitsamt der neuen Rush-Hour-Erweiterung für die PS5. Wenn ihr Züge mögt und gern Trophäen sammelt, ist das Spiel ein Muss für euch!

Train Sim World 2: PS5-Version hat die längste Trophäenliste der Geschichte

Die neue Erweiterung für das beliebte Simulationsspiel Train Sim World 2 brachte nicht nur Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und blitzschnelle Ladezeiten mit – das Spiel hat von allen anderen PlayStation-Spielen die meisten Trophäen zu bieten: insgesamt 328 Stück.

Kein anderes Spiel kommt in dem Punkt an Train Sim World 2 heran. The Elder Scrolls Online bietet zwar 142 Trophäen zum Sammeln, am Ende ist das aber nicht einmal die Hälfte von dem, was das Simulationsspiel zu bieten hat. Man bräuchte Tausende Stunden, um alle Auszeichnungen freizuschalten, doch wenn ihr Spaß daran habt, ist es sicher ein guter und anspruchsvoller Zeitvertreib.

Train Sim World 2: Rush Hour - Boston Sprinter

Train Sim World 2: Werdet selbst kreativ

Weltweit gibt es zahlreiche Fans, die Züge sehr faszinierend finden, obwohl sie oft recht langweilig aussehen. Solltet ihr etwas mehr Farbe ins Spiel bringen wollen, könnt ihr eure Bahnreise mit zwei brandneuen, benutzerfreundlichen Tools ganz individuell gestalten.

Mit dem Livery Designer könnt ihr einfache und komplexe Designs entwerfen, um eure Train Sim World 2-Loks zum Leben zu erwecken – vielleicht passend zur Jahreszeit?

Train Sim World gibt es für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wie ist es denn bei euch? Sammelt ihr gerne Trophäen in Spielen oder Interessieren sie euch nicht? Habt ihr schon einmal alle in einem Spiel gesammelt?