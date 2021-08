gamescom-Geheimtipp: 5 Indie-Überraschungen, die uns umgehauen haben

Ihr seid auf der Suche nach den ultimativen Indie-Hits der gamescom? Dann seid ihr hier richtig! Bildquelle: Whitethorne Digital, Getty Images/Deagreez.

Die gamescom-Woche neigt sich dem Ende zu, höchste Zeit bei den absoluten Überraschungen der Indie Arena Booth vorbeizuschauen! Im Trubel der Spiele-Ankündigungen können die echten Geheimtipps gerne einmal untergehen. Daher haben unsere Indie-Profis sich die riesige Auswahl etwas genauer angeschaut und möchten euch ihre 5 Favoriten hier vorstellen.

Top-Spiele der Indie Arena Booth

Die Geheimtipps der gamescom 2021 verstecken sich auch dieses Jahr wieder einmal in der großartigen Indie Arena Booth. Mit über 120 spannenden Spielen hat sie einiges zu bieten. Darin verbergen sich viele Spieleperlen, die den großen Triple-A-Games schon lange das Wasser reichen können.

Wir haben uns die Auswahl einmal genauer angesehen und unsere besten Indie-Expertinnen und Experten auf die Demos und Anspielversionen losgelassen. Und jetzt verraten wir euch noch, welche Spiele sich absolut lohnen. Vom Genre bis zum Trailer – wir haben alle wichtigen Informationen übersichtlich für euch zusammengefasst:

Lake

Genre: Adventure, Narrative, Wholesome

Adventure, Narrative, Wholesome Plattform: PC, Xbox

PC, Xbox Release: 1. September 2021

1. September 2021 Steam: Demo kostenlos anspielen!

In Lake findet ihr wieder in das einfache Leben zurück, nachdem euch euer Bürojob ziemlich gestresst hat. Ihr übernehmt übergangsweise den Job eures Vaters und werdet fortan Postbotin in einem malerischen und verschlafenen Städtchen am See.

Das Spiel schafft es die perfekte Balance zwischen Entspannung und wichtigen Aufgaben zu finden. Zudem wartet eine interessante Geschichte mit spannenden Charakteren auf euch. Entscheidet mit durchdachten Dialogoptionen, wie sich euer Spielverlauf entwickelt. Werdet zur DHL-Postbotin mit GTA-reifen Fahreinlagen!

Gamedec

Plattform: PC

PC Genre: Abenteuer, RPG

Abenteuer, RPG Release: 16. September 2021

16. September 2021 Steam: Demo anzocken!

In Gamedec ist es als Ermittler eure Aufgabe, in einer virtuellen Welt Verbrechen aufzuklären. Das narrative Rollenspiel legt dabei besonderen Wert auf Befragungen mit Zeugen, die für eure Untersuchungen besonders wichtig sind.

Dabei stehen euch mehrere Wege offen, um euer Ziel zu erreichen. Aber wählt mit Bedacht – eure Entscheidungen haben nämlich einen direkten Einfluss auf den weiteren Spielverlauf.

You Suck At Parking

Genre: Rennspiel, Arcade

Rennspiel, Arcade Plattform: PC

PC Release: 2022

2022 Steam: In die Demo reinspielen!

You Suck At Parking ist das womöglich einzige Rennspiel, in dem es euer Ziel ist richtig zu parken. In abgedrehten Leveln müsst ihr eure Autos in unter einer Minute an Magneten, Teleportations-Portalen und anderen Hindernissen vorbeiführen, um ans Ziel zu kommen.

Die Level sind genauso knifflig wie verrückt und motivieren euch eure eigenen Highscores zu knacken. Auch öffentliche Bestenlisten sind in Planung, damit ihr euch mit euren Freunden messen könnt.

I Was A Teenage Exocolonist

Genre: Lebenssimulation, Entscheidungen, Deckbuilding

Lebenssimulation, Entscheidungen, Deckbuilding Plattform: PC

PC Release: unbekannt

unbekannt Steam: Demo anspielen!

Vor 20 Jahren brach die erste Gruppe von Menschen auf, um einen fremden Planeten zu finden und zu kolonisieren. Auch ihr seid Teil des Projekts – jedoch als zehnjähriges Kind.

Findet euch auf eurem neuen Heimatplaneten ein, indem ihr Freundschaften schließt und eure Fähigkeiten ausbaut. Trefft Entscheidungen, die den Fluss des Spiels maßgeblich beeinflussen, löst das Rätsel um eure hellseherischen Fähigkeiten und erlebt, wie euer Hauptcharakter erwachsen wird.

Das hübsche I Was A Teenage Exocolonist setzt in Sachen Gameplay viel auf Texte, um seine Story zu erzählen. Gut abgerundet wird dies aber mit seiner Interaktivität, RPG-Elementen und einem Kartenspiel-Kampfsystem.

Frank and Drake

Genre: Point & Click, Adventure, Mystery

Point & Click, Adventure, Mystery Plattform: PC

PC Release: unbekannt

unbekannt Steam: Spielt die Demo!

Frank and Drake ist ein wirklich ungewöhnliches Point & Click Adventure. Hineingeschmissen in die reichhaltige Story, lernt ihr das Leben der gegensätzlichen Protagonisten Frank und Drake kennen.

Eure Entscheidungen haben maßgeblichen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und die verwobenen Erzählstränge der beiden Charaktere. Erfreut euch an der besonderen Grafik, die mit einem speziellen Verfahren für einen einzigartigen Look sorgt.

Das Spiel wirft allerlei Fragen auf und lockt euch mit Mysterien tiefer in die Geschichten und täglichen Erlebnisse der gebeutelten Hauptfiguren.

Abgerundet wird das vielschichtige Adventure durch knifflige und ausgefallene Minispiele sowie eine künstlerische Machart.

Ihr wollt den perfekten Überblick zu allen Indie-Themen der gamescom? Dann empfehlen wir euch einen Blick in unseren Übersichtsartikel:

Lesetipp

Mit unseren Geheimtipps der gamescom 2021 sollten alle Indie-Freunde bestens versorgt sein. Nutzt die Gelegenheit der Indie Arena Booth und checkt die exklusiven Demos selbst im Online-Camp aus. Oder zockt die Demoversionen der Spiele bequem auf Steam und Co.!