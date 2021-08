Skyrim mit der Stimme gespielt: Fan bezwingt ganzen Dungeon

Ein Skyrim-Fan kontrolliert das Drachenblut mit seiner Stimme und gewinnt. Bildquelle: Getty Images/ peterschreiber.media

Ein Fan findet einen neuen Weg, das Drachenblut aus The Elder Scrolls 5: Skyrim zu kontrollieren. Dafür ignoriert er Maus, Tastatur und alle Controller und steuert den Helden allein mit seiner Stimme durch den ersten Dungeon des Spiels.

Skyrim-Fan meistert Dungeon mit seiner Stimme

Da The Elder Scrolls 5: Skyrim inzwischen auf fast allen Gaming-Plattformen verfügbar ist, gibt es auch eine ganze Menge verschiedener Controller, mit denen das Rollenspiel gespielt werden kann. Der YouTuber DougDoug ignoriert sie jedoch alle. Stattdessen nutzt er ein Programm, mit dem er das Drachenblut allein mit seinen Worten steuern kann.

Ziel der Challenge ist es, das Ödsturzhügelgrab zu erreichen und den Draugr-Boss des Dungeons zu besiegen. Gleich zu Beginn stößt der YouTuber jedoch bereits auf einige Probleme. Immer wieder bleibt das Drachenblut an Pfeilern und Wänden hängen. Glücklicherweise schafft es der Begleiter des Helden die meisten Feinde in Helgen aus dem Weg zu räumen, während er selbst verzweifelt versucht, an einer Lampe vorbeizukommen.

Skyrim-Challenge ist nicht einfach

Auch im Ödsturzhügelgrab muss DougDoug feststellen, dass die Challenge ohne den Bogenschützen Faendal absolut unmöglich gewesen wäre. Aufgrund der verzögerten Reaktion ist es sehr schwer Gegner zu treffen, die nicht genau vor ihm stehen. Seine neue Taktik besteht dadurch darin, sich selbst zu heilen und gegnerische Angriffe auch sich zu ziehen, während der Begleiter die Feinde einen nach dem anderen ausschaltet.

Der Draugr-Boss am Ende des Grabs zwingt DougDoug dann aber doch, auch selbst zum Angriff überzugehen. Nach dem heldenhaften Tod Faendals schafft er es schließlich, den Gegner mit seinem Flammenzauber zu besiegen. Das Ödsturzhügelgrab ist bezwungen und alles was er dafür brauchte, war seine Stimme (und einen Begleiter, der fast die ganze Arbeit für ihn macht).

Der YouTuber DouDoug kämpft sich durch das Ödsturzhügelgrab in The Elder Scrolls 5: Skyrim. Die Besonderheit: Er steuert das Drachenblut dabei nur mit seinen Worten.