9 Gaming-Erfolge, auf die wir richtig stolz sind

Ein Ace in CS:GO, ein brutaler Bosskampf in Bloodborne und Co: Auf diese Gaming-Momente sind wir besonders stolz. (Bild: Valve / Getty Images – AaraonAmat)

Es gibt Gaming-Momente, die uns wahrscheinlich für immer im Gedächtnis bleiben werden. Dabei handelt es sich um fulminante Erfolge, mit denen wir oft selbst nicht gerechnet haben.

Mit Keule gegen den Boss

Ob ein besonders schwerer Bosskampf, der nur mit einer primitiven Waffe gewonnen wurde, ein im Alleingang gewonnenes Match oder das Knacken der eigenen Bestzeit - fast jeder Gamer kann sich an mindestens einen Moment in seiner Zocker-„Karriere“ erinnern, mit dem er noch heute gern hausieren geht.

Witzig, bizarr oder einfach nur bockschwer: In unserer Bilderstrecke könnt ihr einen Blick auf unsere besten Sieges-Momenmte werfen:

Was hat euch am meisten beeindruckt oder euch zum schmunzeln gebracht? Habt ihr selbst einen besonderen Gaming-Moment, mit dem ihr gerne mal etwas prahlen würdet? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen doch in die Kommentare bei Facebook.