Ihr wolltet schon immer einmal als Fuchs andere Spieler in einer Battle-Royale-Arena plattmachen? Super Animal Royale macht es möglich! Bildquelle: Modus Games.

Ein neuer Stern geht am Battle-Royale-Himmel auf und wirft das altbekannte Konzept von glorreichen Helden und Soldaten über den Haufen und verfrachtet euch in diesem Shooter in einen verlassenen Safaripark. Wählt eurer Lieblingstier und schießt euch gegenseitig über den Haufen. Der abgedrehte Spaß ist sogar kostenlos spielbar, Wahnsinn!

Battle Royale mit knuddeligen/brutalen Tieren

Lange Zeit verweilte der abgedrehte Shooter Super Animal Royale in der Early-Access-Phase, doch nun ist das eigenwillige Battle Royale endlich veröffentlicht und sogar kostenlos spielbar. Stürzt euch auf euren Konsolen oder dem PC in rasante Arena-Schlachten von 64 Spielern und kämpft mit euren Klauen, Zähnen und Maschienengewehren ums nackte Überleben.

Ja genau, Klauen – denn in Super Animal Royale seid ihr nicht wie in Genre-Vertretern gewohnt in menschlicher Gestalt unterwegs, sondern metzelt euch als Tiere eines verlassenen Safariparks durch die Gefechte.

Um einen besseren Eindruck über das bunte und gleichzeitig brutale Treiben zu bekommen, solltet ihr euch folgenden Trailer einmal zu Gemüte führen:

Was erwartet euch im abgefahrenen Shooter?

Super Animal Royale wartet mit einer riesigen Auswahl von 300 Tierassen und 600 Gegenständen auf, bei der ihr euer genetisch verändertes Lieblingstier wählen und es nach euren Wünschen personalisieren könnt.

Spielt dabei alleine oder im Team bis zu vier Spielerinnen, um der Sieger der Arena zu werden. Die Safariparkinsel bietet dabei jede Menge Geheimnisse, die ihr durch Interaktion mit den dortigen Einwohnern aufdecken könnt.

Stellt euch verschiedene Tiere für verschiedene Kämpfe zusammen – ob Waffen, Outfits oder Schirme, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Das kostenlose Game wird dabei laufend mit neuen Inhalten und Updates versorgt und verschiedene Events bieten.

Auch beim Eliminieren eurer Gegner könnt ihr kreativ werden. Schießt mit Schrotflinten, werft mit Bananen, plättet mit Hamsterbällen oder reitet mit eurem Emu an die Spitze der Nahrungskette.

Super Animal Royale ist ab sofort kostenlos für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und den PC auf Steam erhältlich.

Super Animal Royale ist schon ziemlich abgefahren für sein Genre. Doch die folgenden Spiele wären in einem anderen Genre noch viel absurder:

Stürtzt euch in ein Battle-Royale-Abenteuer der etwas anderen Art und metzelt 63 andere Safaripark-Tiere im Happy-Tree-Friends-Stil nieder. Tretet dabei alleine an oder holt euch bis zu drei Freunde ins Boot, um die riesige Insel unsicher zu machen.