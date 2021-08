Pokémon-Fans haben wahnsinnige Theorie über Schwester Joy

Schwester Joy verbirgt angeblich ein großes Geheimnis. (Bildquelle: Getty Images / yayayoyo, OLM, Inc.)

Pokémon-Fans sind einer wahnsinnigen Theorie auf der Spur: Schwester Joy soll kein Mensch, sondern ein Pokémon sein. Aber entscheidet selbst ob die Beweislage völlig absurd ist oder ob da nicht doch ein wenig Wahrheit drinstecken könnte.

Ist Schwester Joy wirklich ein Pokémon?

Im Subreddit zu Pokémon kursiert momentan eine haarsträubende Fan-Theorie über Schwester Joy. Alle Hinweise deuten nämlich darauf hin, dass die identischen Krankenschwestern eigentlich Pokémon derselben Spezies sind.

Redditor EXGShadow begründet seine steile These wie folgt:

1. Argument: Es gibt mehrere identische Versionen von ihr auf der ganzen Welt.

Immer wieder begegnet Ash auf seiner Reise neuen Exemplaren von Schwester Joy. Es handelt sich zwar jedes Mal eine andere, aber unterscheiden tun sich die Krankenschwestern nicht voneinander. Sowohl im Auftreten, als auch im Look und ihren Stimmen nicht – genauso wie bei einem Pokémon.

Schwester Joy gibt es in hundertfacher Ausführung.

2. Argument: Es gibt sogar eine Shiny-Form.

3. Argument: Und auch eine Alola-Form (sowie andere regionale Formen).

4. Argument: Wenn sie sich vermehren, werden die Nachkommen zur gleichen Spezies wie ihre Mutter.

Beim Züchten von Pokémon nehmen die Nachkommen die Spezies der Mutter an. Eine Szene im Anime zeigt ganz deutlich, dass auch das Kind einer Schwester Joy genauso aussieht wie sie.

Der Fall dürfte damit klar sein, oder?

Was sagen Fans zur Theorie?

In den Kommentaren zum Reddit-Thread geht es drunter und drüber. Einige schlagen zusätzlich zur Schwester-Joy-Theorie vor, dass auch Officer Rocky ein Pokémon ist. Auch sie trifft Ash dutzende Male in der Welt der Pokémon an.

Hier gibt es zwar eine offizielle Begründung, laut der die Polizistinnen einfach alle Cousinen sein sollen, doch Fans meinen: Diese Erklärung dient nur zur Vertuschung. Niemand soll die Wahrheit über die Poké-Polizistin erfahren.

Andere werden noch präziser in ihren Theorien zu Schwester Joy und schreiben, dass sie auch ein Ditto sein könnte.

Schwester Joy und Officer Rocky sollen keine Menschen, sondern Pokémon sein, wenn es nach einigen Fans geht. Was ist eure Erklärung für die vielen identischen Joys? Sind sie alle miteinander verwandt, unterziehen sie sich Prozeduren um gleich auszusehen oder sind sie vielleicht wirklich nicht menschlich?