Anno 1800 kostenlos spielen: Ubisoft startet tolle Gratis-Aktion

Testet den Aufbaustrategie-Hit jetzt für lau. Bild: Ubisoft / Getty Images - Михаил Руденко

Die erfolgreiche Aufbaustrategie-Reihe aus der Feder von Blue Byte bekommt kostenfreie Spieltage spendiert. Für alle, die danach nicht genug kriegen, hat Ubisoft schon weitere Pakete geschnürt.

Die Testversion von Anno 1800 gratis spielen

Solltet ihr ein Freund des digitalen Städtebaus sein, aber noch keine Gelegenheit gehabt haben Anno 1800 ordentlich auf den Zahn zu fühlen, habt ihr nun die Chance dazu. Ab heute ist das Aufbaustrategiespiel mehrere Tage lang kostenlos spielbar.

Die Termine für Europa und Verfügbarkeit im Überblick:

Beginn: 1. September, 17.00 Uhr

Ende: 6. September 22.00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit werdet ihr dann uneingeschränkt auf das Hauptspiel zugreifen können. Das beinhaltet auch den PVP- sowie Koop-Modus. Dem Zusammenspiel mit euren Freunden steht also ebenfalls nichts im Weg. Zwar sind sämtliche Updates mit an Bord, die Inhalte der einzelnen Erweiterungen fehlen jedoch.

Der Preload des Spiels ist bereits seit dem 31. August 18.00 Uhr möglich. Eure Anlaufstelle dafür ist der Epic Games Store. Alternativ könnt ihr Anno 1800 aber auch über Ubisoft Connect downloaden.

Anno 1800: Dächer der Stadt DLC veröffentlicht

Im Rahmen dieser Aktion bringt Ubisoft auch den finalen DLC aus dem Season Pass Nummer 3 an den Start. Neben einem neuen Monument stellen euch die Macher in „Dächer der Stadt“ nun auch Wolkenkratzer für eure Skyline zur Verfügung. Das Ganze wird mit dem kostenlosen Update 12, das so manchen Bug beheben soll und weitere Optimierungen mitbringt, abgerundet.

Die Inhalte von Season Pass 3 in der Video-Übersicht:

Anno 1800 Season 3 Pass Trailer

Wollt ihr den Aufbauhit auch nach der Testphase weiterhin spielen, bekommt ihr von Ubisoft bis zu 60 Prozent Rabatt. Wählen könnt ihr dabei zwischen der Standard Edition, der Gold Edition Year 3, die den Season 3 Pass und das Deluxe-Paket enthält oder der sogenannten Investorausgabe, die als Rundum-sorglos-Paket auf eure Festplatte kommt.