Steam-Knaller: Rollenspiel schwingt sich zum neuen König auf

Steam hat einen neuen Topseller: Pathfinder: Wrath of the Righteous. Das Rollenspiel steht gerade an der Spitze der Charts – und das, obwohl es erst morgen veröffentlicht wird. Wir verraten euch, was es mit dem neuen Steam-Knaller auf sich hat.

Neues Rollenspiel mischt Steam auf

Wer auf alte Rollenspiele im Stil von Baldur's Gate oder Planescape: Torment steht, der sollte mal einen Blick auf Steams neuesten Topseller werfen: Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Der Rollenspiel-Newcomer belegt aktuell den ersten Platz der Steam-Charts und lässt damit sogar AAA-Spiele wie Battlefield 2042 und die Civ-Alternative Humankind hinter sich (Quelle: Steam).

Schon der Launch-Trailer zeigt, dass sich das neue RPG ganz klar an Fans klassischer Rollenspiele richtet – seht selbst:

Pathfinder: Wrath of the Righteous auf Steam anschauen

Bei Pathfinder: Wrath of the Righteous handelt es sich um ein klassisches Rollenspiel, das ihr aus Iso-Perspektive steuert und auf dem namensgebenden Pen&Paper-Regelwerk Pathfinder basiert.

Ihr stellt euch eure Abenteurergruppe zusammen, erkundet eine riesige Spielwelt und löst allerlei Aufgaben und Quests. Da die Handlung durch eure Entscheidungen beeinflusst wird, lohnt es sich auch, das Spiel auf unterschiedliche Arten mehrmals durchzuspielen.

Warum ist Pathfinder: Wrath of the Righteous in den Steam-Charts?

Pathfinder: Wrath of the Righteous erscheint zwar offiziell erst am 02. September exklusiv für den PC, kann jedoch schon seit einiger Zeit vorbestellt werden.

Da es sich bei dem Rollenspiel um eine Fortsetzung von Pathfinder: Kingmaker handelt, ist davon auszugehen, dass zahlreiche Fans in den letzten Tagen bereits den Nachfolger vorbestellt haben und das RPG deswegen gerade den Spitzenplatz innehält.

Schon der erste Teil kam bei den Spielern recht gut an. Auf Steam fallen die über 18.000 Rezensionen in 78 Prozent der Fälle positiv aus. Vor allem die Nähe zum offiziellen Regelwerk und die große Spieltiefe werden in den Berichten lobend erwähnt.

Pathfinder: Wrath of the Righteous kann via Steam zum Preis von 49,99 Euro vorbestellt werden. Wer sich nicht sicher ist, ob diese Art Spiel das Richtige für ihn ist, sollte stattdessen erstmal zum Vorgänger Pathfinder: Kingmaker greifen. Diesen gibt es immerhin schon für 19,99 Euro zu kaufen.