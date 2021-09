Gewinnspiel: Holt euch 3 x Spielestudio für die Nintendo Switch

Gewinnspiel: Wir verlosen drei Exemplare von Nintendos Spielestudio.

Mit pielestudio könnt ihr auf eurer Nintendo Switch zu Spiele-Entwicklern werden und ganz einfach eure eigenen Games programmieren. Wir verlosen zum physischen Release drei Exemplare der Software.

Nintendos Spielestudio bietet euch die Möglichkeit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen und eigene Spiele für die Switch zu entwerfen. Mit unterhaltsamen und interaktiven Lektionen bekommt ihr das Programmieren beigebracht und dürft euer neues Wissen sofort anwenden. Eure Spiele-Kreationen könnt ihr im Anschluss mit euren Freunden oder der ganzen Welt teilen.

Spielestudio ist am 11. Juni 2021 in digitaler Form für die Nintendo Switch erschienen. Am 10. September bekommt die beliebte Software nun ihren physischen Release. Zu diesem Anlass verlosen wir drei Exemplare – weiter unten zeigen wir euch, wie ihr mit etwas Glück eines davon gewinnen könnt.

Spielestudio: Programmieren leicht gemacht

Mit dem Spielestudio bekommt ihr die Chance, euer eigenes Nintendo-Switch-Spiel zu programmieren – dazu lernt ihr eine bildlich-vereinfachte Programmiersprache kennen, die ihr für eure Kreationen nutzen könnt. Die Software verfügt über sieben unterschiedliche Spiele-Genres aus denen ihr wählen könnt. Wenn ihr wissen wollt, was euch genau erwartet, findet ihr auf der offiziellen Nintendo-Spieleseite eine kostenlose Demo, die euch einen Vorgeschmack gibt:

Hier geht's zur Demo vom Spielestudio!

Nintendos Spielestudio: Mitmachen und gewinnen!

Um euch Spielestudio zu sichern, müsst ihr nur etwas Glück haben und uns die folgende Frage beantworten:

Wie heißen die Programmierelemente, mit denen ihr in pielestudio umzugehen lernt?

a) Flotixe

b) Motixe

c) Knotixe

d) Potixe

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort " SPIELESTUDIO ".

". Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Eure Adressdaten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Dienstag, der 8. September 2021 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!