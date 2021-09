Wo bleibt eure PS5? Neues Steam-Spiel lässt es euch herausfinden

Ein neues Steam-Spiel lässt euch eine Ursache für die PS5-Verspätung beseitigen. Bildquelle: Getty Images/ AaronAmat/ VanReeel

Obwohl die PlayStation 5 bereits im November 2020 erschienen ist, warten viele Spieler bis heute auf die Next-Gen-Konsole. Das witzige Steam-Spiel Whatever lässt euch jetzt einen der vielen möglichen Gründe nachspielen, warum Sony nicht liefern kann.

Whatever zeigt, warum ihr keine PS5 habt

Ein riesiges Frachtschiff, dass im Suezkanal feststeckte, sorgte Anfang des Jahres sowohl für Lieferschwierigkeiten auf der ganzen Welt als auch für viele Memes im Internet. Auch wenn es nie bestätigt wurde, ist es gut möglich, dass auch einige "PlayStation 5"-Konsolen zusammen mit dem Schiff im Kanal steckten. Sicher ist jedoch, dass der Vorfall die bereits bestehenden Lieferschwierigkeiten nicht gerade verbessert hat.

Ein Indie-Entwickler hat sich das Unglück der Ever Given jetzt zum Vorbild genommen und es in ein kleines aber witziges Spiel auf Steam verwandelt. In Whatever müsst ihr beweisen, dass ihr es besser könnt und ein Containerschiff unbeschadet durch schmale Kanäle steuern. Neben Aliens und Godzilla lauern dort noch viele weitere Gefahren, die ihr im Suezkanal vermutlich nicht befürchten müsstet.

Godzilla will eure PS5! Verteidigt sie, indem ihr um ihn herumdriftet.

Neues Steam-Spiel lässt ein Containerschiff driften

Besonders knifflige Passagen kann die Whatever nur dann meistern, wenn sie mit der Eleganz die man von einem tonnenschweren Frachtschiff erwarten kann, um die Ecke driftet. Euer Ziel ist es letztendlich, eure Fracht möglichst schnell abzuliefern und dabei noch Bonusmünzen einzusammeln.

Aktuell befindet sich Whatever noch im Early Access und kann nicht gekauft werden. Die Produktseite auf Steam verspricht jedoch bereits neun Level und sogar zwei Bossgegner. Wenn ihr die Entwicklung weiterverfolgen wollt, könnt ihr außerdem auf dem Discord-Server des Entwicklers vorbeischauen.

