Im September gibt es wieder drei neue PS-Plus-Spiele abzustauben. (Bild: Sony Interactive Entertainement / IllFonic)

PS-Plus-Abonnenten aufgepasst! Sony hat soeben bekannt gegeben, auf welche 3 neuen Gratis-Games ihr euch freuen dürft. Ab dem 07. September könnt ihr Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 und Predator: Hunting Grounds abstauben. Eines davon gibt es aber nur, wenn ihr schon der glückliche Besitzer einer PS5 seid.

PlayStation Plus: Auf diese 3 neuen Spiele könnt ihr euch freuen

Machen wir es kurz: Sony hat vor wenigen Minuten verraten, welche Gratis-Spiele sich PS-Plus-Abonnenten ab dem 07. September für ihre PS4 & PS5 sichern und kostenlos herunterladen können. Hier die Übersicht:

Es gibt jedoch einen kleinen Wermutstropfen: Während Predator: Hunting Grounds und Hitman 2 für alle PS-Plus-Spieler kostenlos zur Verfügung stehen, könnt ihr euch Overcooked: All You Can Eat! nur dann zusätzlich gratis sichern, wenn ihr auf der PlayStation 5 unterwegs seid. PS4-Spieler gehen leer aus.

PS-Plus-Mitgliedschaft direkt bei Amazon auffrischen

PS5-exklusiv – Overcooked: All You Can Eat!

Mit Overcooked: All You Can Eat! werdet ihr massig Spaß haben, wenn ihr ein Freund von Koop-Spielen seid. Zusammen mit Freunden nimmt das rasante Kochspiel erst so richtig Fahrt auf!

Neben den beiden Hauptspielen erhaltet ihr in der digitalen Kollektion auch Zugriff auf alle DLCs, welche zusätzliche Level und Charaktere bieten.

Der Trailer zeigt euch, was ihr im Spiel erwarten könnt:

PS4 – Hitman 2

Agent 47 ist zurück! Im zweiten Teil der neuen Hitman-Trilogie tut ihr mal wieder das, was der eher wortkarge und glatzköpfige Killer am besten kann: Zielpersonen still und heimlich abmurksen. Zu diesem Zweck bereist ihr unterschiedliche Ortschaften, kundschaftet die Gegend aus und schlagt dann zu, wenn es euer Opfer am wenigsten erwartet.

Ein reichhaltiges Waffenarsenal lädt dazu ein, die Missionen mehrmals zu spielen und sie auf unterschiedliche Weise zu absolvieren.

Wir sich einen noch besseren Eindruck vom Spiel machen will, wirft einen Blick auf den offiziellen Trailer:

PS4 – Predator: Hunting Grounds

Im asymmetrischen Multiplayer-Shooter Predator: Hunting Grounds könnt ihr eine von zwei Rollen einnehmen: Mitglied einer Spezialeinheit oder Predator.

Während ihr als Soldat zusammen mit 3 Kameraden in der Egoperspektive durch die Spielwelt schreitet und dort Aufträge erfüllt, müsst ihr als Predator in der Third-Person-Sicht versuchen, genau diese Spezialeinheit auszulöschen. Dafür stehen euch allerlei Gadgets und Waffen zur Verfügung, die Fans der Filme bestimmt wiedererkennen dürften.

Vorsicht, blutig! Im Trailer zu Predator: Hunting Grounds geht es alles andere als zimperlich zu:

Die neuen PlayStation-Plus-Spiele stehen ab dem 07. September für alle Abonnenten kostenlos zum Download zur Verfügung. Bis dahin könnt ihr euch noch die aktuellen Gratis-Spiele sichern.