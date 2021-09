Verrückter Steam-Newcomer hat das wahrscheinlich längste Achievement

Wie lang kann ein Achievement sein? Sehr lang! Bild: Getty Images - Ignatiev / george tsartsianidis

Schon seit Langem gehören Erfolge beim Zocken so sicher dazu wie das Amen in der Kirche. Dabei ist egal, ob das Spiel aus einer großen Spieleschmiede stammt oder lediglich als Ein-Mann-Projekt auf euren Rechner kommt.

Cookie Clicker mit wahrscheinlich längstem Erfolg der Welt

In dieser Hinsicht ist auch Cookie Clicker keine Ausnahme. Das Projekt von Julien „Orteil“ Thiennot besteht bereits seit 2013 und wurde von dem Programmierer seither stetig weiterentwickelt und so laufend um neue Funktionen erweitert.

Das Ziel des Spiels ist simpel: Backt so viele Cookies wie möglich. Dafür stehen euch zahlreiche Helfer in Form von Fabriken, Bauernhöfen, Omas oder sogar außerirdische Portale zur Verfügung. Eure bereits hergestellten Kekse reinvestiert ihr in zahlreiche Upgrades, um so schlicht noch mehr davon herstellen zu können.

Dabei sticht das Backspiel nicht nur mit der schieren Anzahl an aktuell über 500 zu erzielenden Erfolgen aus der Masse hervor, sondern hat vermutlich auch das Achievement mit dem längsten Einzeltext im Repertoire. In dem Erfolg, der erst von 4,4 Prozent alle Spieler freigeschaltet wurde, heißt es nämlich:

Ein wahrhaftig langer Text für ein einzelnes Achievement. Bild: Steam

Zu Deutsch:

Es gibt wirklich keine feste Grenze, wie lange Bezeichnungen von Erfolgen sein können, und um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich neugierig, wie weit wir gehen können. Adolphus W. Green (1844-1917) begann 1864 als Rektor der Groton School. Ab 1865 wurde er zweiter Assistenzbibliothekar an der New York Mercantile Library; von 1867 bis 1869 wurde er zum vollwertigen Bibliothekar befördert. Von 1869 bis 1873 arbeitete er für Evarts, Southmayd & Choate, eine von William M. Evarts, Charles Ferdinand Southmayd und Joseph Hodges Choate mitbegründete Anwaltskanzlei. Im Jahr 1873 wurde er in die Anwaltskammer des Staates New York aufgenommen. Sei's drum! Wie war euer Tag?

Auch Zeitgeschichte wird in Cookie Clicker behandelt

Falls ihr euch nun fragt, was dieser Adoplhus W. Green eigentlich mit dem Spiel oder vielmehr der Spielidee zu tun hat: Green gilt als erster Mensch, der Kekse in Verpackung verkaufte. Außerdem war der Geschäftsmann Mitbegründer der National Biscuit Company und von 1905 bis 1917 auch deren Präsident. Das US-amerikanische Unternehmen stellt Kekse, Snacks und Süßigkeiten her.

Neben einer Steam-Version von Cookie Clicker, die am 1. September 2021 erschien, könnt ihr den Spaß auch über macOS oder unterwegs auf Android und iOS genießen.