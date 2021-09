PS-Plus-Fans aufgepasst: Lasst euch den AC-Killer nicht entgehen!

Der PS-Plus-Monat September bietet eine große Überraschung für alle Stealth- und Assassinen-Fans. Bildquelle: Ubisoft, IO Interactive, Getty Images / Oleksandr Kyrylov.

Kausalitäten: Genauso wie bei Regen die Erde nass wird, folgt (fast immer) eine Hate-Welle, sobald die "PS Plus"-Spiele für den nächsten Monat bekanntgegeben werden. "Langweilig!" oder "Habe ich schon!" oder "Warum verschenkst du keine neuen Spiele, Sony?" lauten die beliebtesten Beschwerden. Dabei bietet der kommende September tatsächlich eine wirklich große Überraschung für alle Fans, denen Assassin's Creed nicht assassinisch genug ist.

Besser als Assassin's Creed: Mit PS Plus ein Stealth-Meisterwerk im September kostenlos abstauben

Für Assassin's Creed ist noch lange kein Ende in Sicht: Warum auch, wenn Entwickler Ubisoft noch sehr viele Zeitalter vor sich hat und das Open-World-Chaos trotz weniger Neuerungen immer noch bockt? Aber in einem Punkt sind sich viele Fans einig: Mit Assassinen und Schleichen hat die Reihe schon lange nichts mehr zu tun. Wie praktisch also, dass Sony seinen PS-Plus-Mitgliedern im kommenden September ein echtes Assassinen-Meisterwerk spendiert: Hitman 2.

Falls ihr die Reihe über die Jahre aus den Augen verloren haben solltet oder noch nie so richtig damit warm geworden seid, ist der jetzt beste Zeitpunkt, einzusteigen: In der World-of-Assination-Trilogie, wozu auch Hitman 2 gehört, hat Entwickler IO Interactive seine Formel rund um das Auftragskiller-Business perfektioniert, wie ich und andere Stealth-Experten aus der Redaktion finden. Im Folgenden gehe ich auf die wichtigsten Punkte ein.

Macht die Welt zu eurer Waffe!

1001 Morde: Nehmt einen Kill-Auftrag an und stürzt euch in den Sandkasten der tausend Möglichkeiten. Beobachten, Infos sammeln, planen, ausführen, scheitern – oder Erfolg haben und still aus dem Staub machen. Die spielerische Freiheit ist und bleibt die größte Stärke in Hitman 2. Kreativität wird belohnt, stumpfes Vorgehen bestraft. Das spornt an.

Mehr Lust statt Frust: Im Gegensatz zu den früheren Spielen ist Hitman deutlich zugänglicher, hinten raus aber auch knackiger und komplexer. Während euch das Schnellspeichern ein Sicherheitsnetz gewähren kann, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad auch für die ultimative Herausforderung in die Höhe treiben. Experimentierfreudige Spieler und Perfektionisten können so über dutzende Stunden Spaß mit Hitman 2 haben.

Mit John Wick auf Weltreise: Miami, Kolumbien, Neuseeland – Hitman 2 bietet sechs beeindruckende und abwechslungsreiche Schauplätze mit vielen Details, Möglichkeiten und Geheimnissen. Auch beim dreißigsten Durchlauf könnt ihr etwas Neues entdecken. Da kann selbst manche Open World nicht mithalten.

Der abgedrehte Galgenhumor: Trotz des düsteren Szenarios nimmt sich Hitman 2 nicht immer ernst und das ist auch gut so. Kuriose Morde, ausgefallene Outfits, bescheuerte Herausforderungen, WTF-Situationskomik – zu Hitman 2 gehört auch immer eine Prise Humor. Das macht die Reihe seit jeher charmant und einzigartig.

Ab dem 7. September können "PS Plus"-Mitglieder Overcooked: All You Can Eat, Predator Hunting Grounds und Hitman 2 als Gratis-Spiele für PS4 und PS5 herunterladen. Gerade letzteres Spiel könnte eine tolle Alternative für alle Fans bieten, die Assassin's Creed bisher enttäuscht hat.