Nintendo Switch: 6 geniale Spiele, bei denen ihr gerade ordentlich spart

Macht euer Sparschwein glücklich und spart bei ausgewählten Switch-Spielen. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / solarseven, Deagreez

Ihr habt Lust auf gute Switch-Spiele, die euer Sparschwein schonen? Dann könntet ihr bei einem der folgenden Deals fündig werden. Der Nintendo eShop hat nämlich mal wieder ein paar geniale Angebote zu bieten.

Jetzt richtig im Nintendo eShop sparen

Bis zu den nächsten großen Spielen für die Nintendo Switch müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Aber immerhin soll am 10. September die verrückte Microgames-Spielesammlung WarioWare: Get It Together! erscheinen und am 8. Oktober soll dann Samus Aran in Metroid Dread auf der Nintendo Switch aufschlagen.

Wenn ihr euch bis dahin nicht langweilen wollt, haben wir für euch ein paar coole Spiele parat, die ihr momentan für besonders wenig Geld im Nintendo eShop oder auf anderen Plattformen bekommt.

Spiritfarer

Preis: 12,49 Euro 24,99 Euro

12,49 Euro Genre: Bausimulation, Management, Erkundung

Bausimulation, Management, Erkundung Link zum Spiel im Nintendo eShop

Figment

Preis: 2,39 Euro 19,99 Euro

2,39 Euro Genre: Action, Abenteuer, Puzzle

Action, Abenteuer, Puzzle Link zum Spiel im Nintendo eShop

Slay the Spire

Preis: 12,49 Euro 24,99 Euro

12,49 Euro Genre: Roguelike, Deckbuilding

Roguelike, Deckbuilding Link zum Spiel im Nintendo eShop

The Gardens Between

Preis: 4,39 Euro 19,99 Euro

4,39 Euro Genre: Narrative, Laufsimulation

Narrative, Laufsimulation Link zum Spiel im Nintendo eShop

The Outer Worlds

Preis: 22,28 Euro 59,99 Euro

22,28 Euro Genre: Open World, Action-RPG, Shooter

Open World, Action-RPG, Shooter Link zum Spiel auf Amazon

Blasphemous

Preis: 9,99 Euro 24,99 Euro

9,99 Euro Genre: Metroidvania, Souls-like

Metroidvania, Souls-like Link zum Spiel im Nintendo eShop

Ihr wollt weitere Geheimtipps für eure Nintendo Switch? Dann riskiert mal einen Blick in die folgende Bilderstrecke:

Von kurzen, emotionalen Geschichten bis hin zu blutigen Metroidvanias – das Durchforsten der aktuellen Deals für die Nintendo Switch überrascht mit ordentlich Vielfalt. Es dürfte also für jeden Geschmack etwas dabei sein.