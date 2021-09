The Last of Us trifft Gartensimulator: Wilder Mix begeistert die Spieler

Einfach mal abschalten: Cloud Gardens ist ein interessanter Mix zwischen The Last of Us und Garten-Sim. Bildquelle: Sony, Noia, Getty Images/Nikolas_jkd.

Knallharte Herausforderung, unbarmherzige Bossgegner und rasante Action – all das findet ihr in Cloud Gardens nicht. Doch was ihr findet, ist die ultimative Entspannung. Und ein Level-Design, das The Last of Us blass vor Neid werden lässt.

Werdet Gärtner im Last-of-Us-Stil

Verfallene Gebäude, augestorbene Zivilisationen und wunderschöne Natur – in Cloud Gardens werdet ihr zum Landschaftsgärtner der Post-Apokalypse.

In ruhigen Levelabschnitten müsst ihr vorgegebene Lo-FI-Szenarien verfallener Städte mit wuchernden Pflanzen, alten Autoreifen und leeren Bierflaschen dekorieren. Klingt komisch, zaubert aber echte Kunstwerke. Und die volle Entspannung gibt es obendrauf.

Schaut euch das gemächliche Spektakel einmal genauer im Trailer von Cloud Gardens an:

Was ist das Ziel von Cloud Gardens?

Das Ziel im atmosphärischen Sandbox-Game ist nicht wirklich ehrgeizig und verlangt nicht viel mehr von euch, als Pflanzen zu säen und diese mithilfe der Platzierung von “Müll“ zum Wachsen zu bringen.

Dabei müsst ihr ein Gleichgewicht zwischen dem Natürlichen und dem von Menschen Erschaffenen herstellen, um im Spiel weiterzukommen.

Löst die Rätsel der beruhigenden 3D-Landschaften und findet darin eine erfüllende Herausforderung, ohne jemals in Stress-Situationen zu kommen.

Mit jedem Level gewinnt ihr neue Objekte für die Dekoration hinzu und auch Werkzeuge wie eine Kettensäge und ein Laubsauger lassen die Szenerie individueller bearbeiten.

Eine angenehme Hintergrundmusik, einladende Farben und die besondere Pixelgrafik machen Cloud Gardens zu einem absoluten Wohlfühlspiel.

Ihr habt die Möglichkeit die Abschnitte immer wieder zu spielen und mit neu erworbenen Objekten völlig neu zu erfinden. Eine Video-Funktion und ein wirklich umfangreicher Foto-Modus laden dazu ein, eure verfallenen Natur-Kunstwerke für die Ewigkeit festzuhalten und sogar mit einer breiten Community an leidenschaftlichen Gärtnern zu teilen.

Auf Steam wird das Spiel mit einer sehr positiven Bewertung belohnt und Spielerinnen attestieren Cloud Gardens ein wirklich fesselndes Spielerlebnis. Esst gemütlich etwas und lasst nebenbei eurer Kreativität freien Lauf.

Das Spiel ist seit dem 01. September für Xbox und den PC über Steam erhältlich und gerade mit einem kleinen Rabatt für schmale 11,24 Euro zu ergattern.

Ihr wollt weitere Spiele entdecken, in denen ihr kreativ sein könnt? Dann haben wir hier die passende Bilderstrecke für euch:

Lasst die Natur die Städte zurückerobern und zaubert in Cloud Gardens echte Kunstwerke. Das Sandbox-Game ist Gartensimulator und Puzzlespiel in einem – und bietet obendrein die ultimative Entspannung.