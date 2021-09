13 heftige Spiele, die es runter vom Index geschafft haben

Manche Spiele schaffen es trotz ihrer Brutalität wieder vom Index runter. (Bildquelle: Getty Images / Koldunova_Anna)

In Deutschland werden Videospiele des Öfteren indiziert, wenn sie als jugendgefährdend eingestuft werden. Vor allem brutale und kriegverherrlichende Spiele trifft die Bannkeule – doch das muss nicht heißen, dass die betroffenden Games für immer auf dem Index bleiben.

13 Spiele, die ihr wieder spielen dürft

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, kurz BPjM, ist vielen Spielern ein Dorn im Auge. Sie fühlen sich von der Institution gegängelt und eingeschränkt. Dabei ist das Ziel der Prüfstelle ein edles – die Jugend vor abstumpfenden und verrohenden Inhalten zu schützen.

Um das gewährleisten zu können, setzt die BPjM einige Spiele auf den Index. Diese Spiele dürfen im Anschluss nicht mehr öffentlich beworben und verkauft werden und können in besonderen Fällen sogar beschlagnahmt werden.

Doch das Medium Videospiel befindet sich im steten Wandel – so wie die Gesellschaft. Was früher als brutal und gewaltverherrlichend angesehen wurde, ist nach heutigen Standards nur noch halb so wild. Deshalb dürfen die Rechteinhaber auch nach 10 Jahren eine erneute Prüfung ihrer indizierten Spiele bei der BPjM beantragen. Wir stellen euch in dieser Bilderstrecke 13 Spiele vor, die tatsächlich vom Index heruntergekommen sind und jetzt legal gespielt werden dürfen:

Von blutigen Shootern bis hin zu Weltall-Schlachten wurde in Deutschland damals so einiges indiziert, was heute als völlig in Ordnung gilt. Wie die Videospiellandschaft wohl in weiteren 10 bis 20 Jahren aussehen wird, bleibt nur abzuwarten.