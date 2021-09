Skyrim-Quiz: Seid ihr die Meister von Himmelsrand?

Habt ihr den Durchblick? Beweist, dass ihr richtige Skyrim-Fans seid! (Bildquelle: Getty Images / damedeeso, Bethesda)

Ihr wisst in Sachen Skyrim so richtig Bescheid, kennt alle Nebenmissionen in - und auswendig und braucht nicht ein mal eine Karte um euch in Himmelsrand zurechtzufinden? Dann macht unser knallhartes Quiz, um euer Können unter Beweis zu stellen.

10 Jahre Sykrim: Was ist bei euch hängen geblieben?

Skyrim gilt als eines der größten und beliebtesten Vieospiel-Franchises – Die gigantische Welt voller fantastischer Geschichten begeistert noch heute zahlreiche Spieler und Spielerinnen. Vielleicht ist die Treue und Hingabe der Fans auch einer der Gründe, warum auch nach 10 Jahren immer wieder neue Special-Editions zum Spiel erscheinen.

Auch ihr habt schon unzählige Drachen besiegt, Quests abgeschlossen und sogar eine Knieverletzung durch einen Pfeil überlebt? Dann stellt euer Wissen über die Welt von Skyrim in diesem Quiz doch unter Beweis:

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Na, seid ihr eher Skyrim-Noob oder doch Allwissende über Himmelsrand und seine vielen Geschichten? Wir hoffen ihr hattet Spaß am Quiz, egal ob ihr bereits alles wusstet oder ob ihr noch ein paar Lernlücken aufzufrischen habt.