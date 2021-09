Epic Games verschenkt nächste Woche ein knallhartes Survival-Game

Nächste Woche könnt ihr euch bei Epic Games kostenlos ein cooles Survival-Game sichern. (Bild: Team17 / Getty Images – cyano66)

Es ist wieder soweit! Epic Games verschenkt ein neues Spiel und hat zeitgleich verraten, auf welches Gratis-Game ihr euch nächste Woche freuen könnt. Kommenden Donnerstag gibt es das Survival-Game Sheltered abzustauben.

Aktuell gratis bei Eic Games: Yoku's Island Express

Einmal pro Woche bietet Epic Games seinen Spielern neue Gratis-Spiele zum kostenlosen Download an.

Diese Woche könnt ihr euch Yoku's Island Express sichern – eine wilde Mischung aus Plattformer, Open-World-Spiel und klassischem Flipper.

Das irre Action-Adventure gibt es ab sofort bis zum 09. September 2021 um 17:00 Uhr kostenlos.

Yoku's Island Express kostenlos bei Epic Games sichern

Ob das Spiel etwas für euch ist, findet ihr am besten heraus, wenn ihr einen Blick auf den offiziellen Trailer werft:

Sheltered: Nächste Woche kostenlos abstauben

Survival-Fans hingegen sollte auf jeden Fall nächste Woche bei Epic Games vorbeischauen. Ab dem 09. September könnt ihr Sheltered kostenlos eurer Spielebibliothek hinzufügen.

Bei Sheltered handelt es sich um ein knallhartes Survival-Game, das euch in eine postapokalypstische Welt entführt. Kurz vor der nuklearen Katastrophe habt ihr es mit eurer Familie geschafft, euch in einen Bunker zu retten.

Das einzige Problem: Die Vorräte in eurem Schutzraum sind begrenzt. Deswegen müsst ihr in regelmäßigen Abständen Ausflüge an die Oberfläche unternehmen, um euch mit allerlei nützlichen Dingen einzudecken. Diese könnt ihr dann dazu nutzen, um euren Bunker weiter auszubauen und eure Vorräte aufzustocken.

Sheltered bei Epic Games anschauen

Jedes Familienmitglied hat Stärken und Schwächen, die ihr zu eurem Vorteil nutzen müsst, um die Apokalypse zu überleben. Da ihr die Fähigkeiten vor dem Start selber auswählen könnt, lohnt es sich auch, das Spiel mehrmals zu spielen – denn jeder Durchlauf ist anders.

Schon Lust auf das Spiel bekommen? Dann markiert ihr euch den 09. September 2021 rot im Kalender – ab diesem Tag könnt ihr euch Sheltered bis zum 16. September 2021 kostenlos herunterladen.