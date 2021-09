Die Releases der Kalenderwoche 36 präsentieren sich äußerst umfang- und abwechslungsreich

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und das öffnet die Release-Pforten: In der ersten vollständigen September-Woche erwartet euch ein JRPG-Highlight, ein emotionales Abenteuer, ein düsteres Märchen und vieles mehr.

Bus Simulator 21 | 7. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Der öffentliche Nahverkehr ist ein wichtiges Instrument in Städten, aber steht gewiss nicht immer für Pünktlichkeit. Im Bus Simulator 21 könnt ihr nun zeigen, dass ihr es besser und vor allem schneller könnt. In insgesamt 30 Bussen dürft ihr beweisen, dass ihr Fahrgäste auf zuvor festgelegten Routen sicher transportieren könnt.

Dafür stehen dieses Mal zwei Städte zur Verfügung: Das europäisch angehauchte Seaside Valley und Angel Shores, welches sich eher an US-Städten orientiert. In diesen könnt ihr die Kampagne spielen, Nebenaufgaben absolvieren, Zufallsereignisse erleben oder euch im Sandbox-Modus austoben.

Der Release des Bus Simulator 21 ist für PC und Konsolen angekündigt, wobei die Nintendo Switch leer ausgeht. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sind derweil aufwärtskompatibel zur jeweiligen Next-Gen-Konsole.

Sonic Colors Ultimate | 7. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Die Sonic-Reihe hatte schon immer ihre Höhen und Tiefen. Zu Ersterem gehört Sonic Colours, welches erstmals 2010 für die Nintendo Wii und DS erschienen ist. Elf Jahre später spendiert Sega dem Abenteuer des blauen Igels ein Remaster, welches vor allem optische Verbesserungen bietet. So unterstützt Sonic Colors Ultimate 4K-Auflösungen, bis zu 60 Bilder pro Sekunde und bietet schärfere Texturen und eine bessere Beleuchtung.

Aber auch inhaltlich gibt es mit dem Rival-Rush-Modus eine Neuerung, in der ihr als Sonic gegen Metal-Sonic antretet. Ansonsten gibt es die bereits aus dem Original bekannte Kampagne, in welcher Sonic wie üblich rasant von A nach B rennt und springt.

Der Release der Remaster-Version erscheint natürlich nicht mehr für Wii und DS. Stattdessen werden der PC und sämtliche aktuellen und neuen Konsolen bedient, einschließlich der Nintendo Switch.

F.I.S.T. - Forged in Shadow Torch | 7. September

PS4 / PS5

Mit F.I.S.T. - Forged in Shadow Torch versetzt euch Entwickler TiGames in die Rolle eines ungewöhnlichen Protagonisten: Ihr übernehmt die Kontrolle von Kaninchen Ryan, der über eine mächtige Metallfaust und ordentlich Kampferfahrung verfügt. Seine Aufgabe ist es, seine Freunde aus der Gefangenschaft der Roboterlegion zu befreien, die den Kampf gegen die Tiere der Fackelstadt gewonnen haben. Dabei gerät Ryan nach und nach in eine Verschwörung, die alle Fraktionen in irgendeiner Weise zueinander bringt.

Spielerisch orientiert sich F.I.S.T. an klassischen 2D-Metroidvanias, sprich ihr müsst erkunden, versteckte Räume und geheime Pfade ausfindig machen, neue Fähigkeiten erlernen und gegen unzählige Gegner kämpfen. Ab und an kommt es zudem zu Bosskämpfen, bei denen ihr eure Metallfaust mitunter strategisch einsetzen müsst.

Am 7. September findet der Release von F.I.S.T. - Forged in Shadow Torch vorerst nur für die PlayStation 4 und PlayStation 5 statt. Eine Umsetzung für den PC ist bereits angekündigt, aber bisher noch ohne Termin.

The Touryst | 9. September

PS4 / PS5

Für die Meisten dürfte die Urlaubszeit bereits vorbei sein. Wer dennoch irgendwie Fernweh hat, der sollte einen Blick auf The Touryst werfen. Darin erkundet ihr als Tourist die idyllischen Monument Islands - nur auf der faulen Haut liegen ist aber nicht drin.

Stattdessen löst ihr Rätsel und versucht potentielle Gegner nicht mit Gewalt, sondern mithilfe eurer grauen Zellen zu bezwingen. Zudem könnt ihr schwimmen, tauchen, in verschiedene Spielhalle stolpern und vieles mehr. Die Monument Islands bieten jede Menge Abwechslung, wobei der Eindruck von purer Entspannung täuschen mag.

Nachdem The Touryst bereits auf dem PC, der Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erschienen ist, liefert Shin'en jetzt noch den Release der PS4- und PS5-Version nach. Inhaltliche Änderungen gibt es hierbei keine.

Tales of Arise | 10. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Seit dem letzten regulären "Tales of"-Spiel sind einige Jahre vergangen. Entwickler Bandai Namco hat die Zeit aber genutzt und will mit Tales of Arise die Serie auf ein neues Level heben. Das gilt einerseits optisch, bei dem die Reihe einen beachtlichen Sprung nach vorne wagt, als auch durchaus spielerisch.

Tales of Arise erzählt die Geschichte von zwei benachbarten Planeten, Rena und Dahna, die im Streit miteinander liegen. Die Bevölkerung Renas hat Dahna über Jahrhunderte ausgebeutet und unterdrückt. Ausgerechnet zwei Protagonisten, die auf zwei verschiedenen Welten geboren sind, wollen den Status Quo nun ändern und das Schicksal beeinflussen. Dafür suchen sie sich im JRPG eine farbenfrohe Truppe an Mitstreitern und ziehen in den actionreichen Kampf gegen Monster und andere Feinde.

Mit Tales of Arise erwartet euch eines der großen JRPGs in diesem Jahr:

Mit dem Release von Tales of Arise wagt die JRPG-Reihe zudem den Sprung auf die Next-Gen-Konsolen: Das Rollenspiel erscheint nämlich für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Lediglich die Nintendo Switch geht erst einmal leer aus.

NBA 2K22 | 10. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Der Fußball lässt noch auf sich warten, aber nicht der Basketball: 2K Games bringt mit NBA 2K22 seine alljährliche Sportsimulation auf den Markt, die in erster Linie natürlich das gewohnte Lizenzpaket bietet.

Spielerische Neuerungen gibt es aber auch, unter anderem sollt ihr auf dem Platz nun mehr Kontrolle über die einzelnen Bewegungen der Spieler haben. Der "Mein TEAM"-Modus wurde ebenso erweitert wie der Stadt-Modus, bei dem ihr neuen Nebenaktivitäten nachgehen könnt. Auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S soll es außerdem im Karriere-Modus neue Story-Erlebnisse geben.

Neben dem Release für die Next-Gen-Konsolen erscheint NBA 2K22 außerdem für den PC und die älteren Konsolen. Sogar die Nintendo Switch wird direkt zu Beginn mit einer Umsetzung beglückt.

Lost in Random | 10. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Die Entwickler von Fe legen gemeinsam mit Electronic Arts ein neues Eisen ins Feuer: In Lost in Random landet ihr in der abgedrehten Welt von Random und trefft dort auf das vom Pech verfolgte Mädchen Even, die auf der Suche nach ihrer Schwester ist. Ganz allein wird sie aber Odd nicht finden, weshalb sie vom lebendigen Würfel Dicey begleitet wird.

Zusammen begeben sie sich nicht nur auf die Suche nach Evens Schwester, sondern bekommen es auch mit der bösen Königin von Random zu tun. Even und Dicey helfen unterwegs den Einwohnern von Random, kämpfen mit Schleuder und magischen Kräften gegen zahlreiche Feinde und müssen lernen, dass der Zufall nicht unbedingt etwas schlechtes ist. Ein klassisches, wenn auch düsteres Märchen wollen die Entwickler mit Lost in Random abbilden.

Damit auch von Anfang an alle in den Genuss von Lost in Random kommen, erfolgt der Release auf allen Plattformen zeitgleich. Lediglich technische Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Versionen. Eine ausführliche Vorschau zu dem bezaubernden Abenteuer findet ihr hier.

Life is Strange: True Colors | 10. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Mit Life is Strange: True Colors gibt es im mittlerweile vierten Spiel der Reihe drei große Änderungen: Zum einen ist nicht mehr Entwickler Dontnod für die Reihe zuständig, sondern Deck Nine Games, die zuvor Life is Strange: Before the Storm entwickelt haben.

Zum anderen bietet Life is Strange: True Colors eine offene Spielwelt, die ihr mit Protagonistin Alex frei erkunden könnt. Mittelpunkt ist die Bergbaustadt Haven Springs, in der Alex ihren Bruder besucht. Unter mysteriösen Umständen stirbt dieser jedoch und Alex begibt sich nun mit ihrer Fähigkeit, die Emotionen anderer Menschen erleben und manipulieren zu können, auf Spurensuche.

Das neue Life is Strange erscheint dieses Mal nicht in Kapiteln:

Die dritte Neuerung: Der Release von Life is Strange: True Colors ist von Anfang an vollständig für PC und Konsolen und erscheint nicht in einzelnen Kapiteln. Besitzer einer Nintendo Switch müssen sich jedoch etwas länger gedulden.

WarioWare: Get it Together! | 10. September

Switch

Einst als Antiheld und Gegenentwurf zu Mario hat sich Wario in den letzten Jahren einen Ruf als Minispieler erarbeitet. Diesem wird der schnauzbärtige Nintendo-Charakter in WarioWare: Get it Together! wieder gerecht, denn in dem Switch-Spiel erwarten euch über 200 verschiedene Minispiele.

Genauer gesagt handelt es sich laut den Entwicklern sogar um Mikrospiele, bei denen Wario unter anderem Vogelkot ausweichen oder Äpfel mit Wurfgeschossen ernten muss. Dabei können Spieler erstmals zu zweit an derselben Konsole oder sogar bis zu viert auf zwei Konsolen gleichzeitig spielen.

In WarioWare: Get it Together gibt es natürlich wieder unzählige Minispiele:

Wie üblich findet der Release eines Nintendo-Spiels natürlich exklusiv auf der Switch statt. Andere Konsolen werden nicht bedient.

Es ist fast so, als wäre mit dem Beginn des Septembers das Sommerloch endgültig vorbei: In dieser Woche gibt es für fast jeden Spielegeschmack etwas. Von Sport über japanische Rollenspielkunst und Simulatoren bis hin zur abgedrehten Minispielsammlung ist jede Menge Abwechslung garantiert.