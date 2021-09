11 Autos, mit denen ihr bis ans Ende der Welt fahren würdet

Für spieletipps-Leser Christopher geht nichts über den Plymouth Hemi Cuda aus Forza Horizon 2.

Des Gamers treuester Begleiter

In Videospielen sind Autos nicht gleich Autos. Orte erreichen, Feinden entkommen, absolute Geschwindigkeit erleben – für viele Spieler sind Autos die besten Begleiter. Wir haben unsere weise Community nach den beliebtesten Fahrzeugen gefragt. In der unteren Bilderstrecke erfahrt ihr, auf wessen Räder (und Hufen) ihr euch immer verlassen könnt.

Need for Speed, Cyberpunk 2077, GTA Online, Gran Turismo – wo auch immer in Videospielen gefahren wird, entstehen auch Freundschaften zwischen Spielern und ihren Fahrzeugen. Es sind eben nicht "nur" Autos!