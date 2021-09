Skyrim: Urkomisches Video zeigt, wie hart es Eltern haben

Auch in Videospielen ist es nicht leicht, Eltern zu sein. Bild: Cor Canish

Ein Elternteil zu sein, ist im realen Leben nicht immer einfach und auch in Videospielen ist nicht immer alles rosig – das beweist ein Skyrim-Fan in einem sehr witzigen Video.

Skyrim: Wie ist es in der rauen, unbarmherzigen Welt Vater zu sein?

The Elder Scrolls 5: Skyrim erschien vor 10 Jahren und bedarf eigentlich keiner weiteren Vorstellung. Das Spiel bietet eine riesige offene Landschaft und eine dynamische, lebendige Welt. Klirrende Kälte, umherstreifende Bestien und ein andauernder Bürgerkrieg machen das Leben in Skyrim für seine Bewohner nicht einfach. Da kann man sich nur vorstellen, wie schwierig es ist, eine Familie mit Kindern zu gründen.

YouTuber Cor Canish hat ein sehr witziges Video erstellt, in dem er sich vorstellt, wie es wäre, ein fleißiger Vater in Skyrim zu sein. Nachdem er gegen gefährliche Kreaturen kämpfen musste, kehrt er erschöpft und müde in sein Haus zurück. Seine Tochter heißt ihn liebevoll willkommen und überreicht ihm ein Geschenk, das der liebevolle Vater dankbar annimmt. Dann erkennt er, was es ist.

Sie hat es ja nur lieb gemeint

Seine Tochter Lucia überreichte ihm einen schwarzen Seelenstein. In der Überlieferung von Skyrim ist ein schwarzer Seelenstein ein Gegenstand, der die Seele eines Menschen einfangen und enthalten kann, um dann eine Waffe oder Rüstung zu verzaubern. Wenn seine Tochter ihm einen davon übergibt, bedeutet das, dass sie jemanden getötet und dessen Seele eingefangen hat. Dass sie so lässig reagiert, trägt nur noch mehr zur dunklen Komik bei.

Derzeit arbeitet Ubisoft an The Elder Scrolls 6, das 2018 erstmals mit einem kurzen Trailer angeteasert wurde. Seitdem gibt es nicht viel Neues zu dem Spiel und auch ein Release-Datum steht noch aus. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Auch ihr habt schon unzählige Drachen besiegt und Quests abgeschlossen? Dann stellt euer Wissen über die Welt von Skyrim in diesem Quiz doch unter Beweis:

Schafft ihr das ultimative Quiz?

The Elder Scrolls: Skyrim ist für PC, PS4, PS4, Switch, Xbox 360 und Xbox One erhältlich. Die Next-Gen-Version soll am 11. November 2021 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.